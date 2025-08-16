Miał przestrzelone łopatki. Niedźwiedź brunatny konał kilka dni. Ranne zwierzę znaleźli pracownicy parku, a policja szuka sprawcy

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Pracownicy parku poinformowali fundację o znalezieniu rannego niedźwiedzia brunatnego. Okazało się, że zwierzę zostało postrzelone i w agonii błąkało się kilka dni, zanim padło z wycieńczenia w Lipowcu na Podkarpaciu. Policja szuka sprawcy.

14 sierpnia pracownicy Magurskiego Parku Narodowego poinformowali Fundację Dziki Projekt o znalezieniu rannego niedźwiedzia brunatnego.

Niestety po udaniu się na miejsce stwierdziliśmy zgon zwierzęcia. Przystąpiliśmy zatem do działań związanych z wyjaśnieniem śmierci zwierzęcia

— podaje fundacja na swoim profilu na Facebooku.

W ranach rozwinęła się muszyca”

Oględziny wykazały, że niedźwiedź został postrzelony.

Młody samiec miał przestrzelone łopatki. W ranach rozwinęła się muszyca, co wskazuje, że zwierzę chodziło z obrażeniami (i cierpiało) co najmniej kilka dni

— podkreślono.

O zdarzeniu zawiadomiono pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Komendę Powiatową Policji w Gorlicach.

Trwa postępowanie z art. 181 Kodeksu karnego, co jest związane z powodowaniem zniszczeń w przyrodzie i jest zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Niedźwiedź brunatny to największy europejski drapieżnik - jest wszystkożerny - żywi się zarówno roślinami, jak i padliną.

CZYTAJ WIĘCEJ: Kolejny niedźwiedź przed domem w Bieszczadach! „Otworzyłam drzwi, a on stał pod drzwiami na dwóch łapach, więc szok”. Co je przyciąga?

nt/FB

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych