Cztery osoby podróżujące samochodem zginęły w wypadku, do jakiego doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w okolicy miejscowości Dachowa (pow. poznański, woj. wielkopolskie). Na miejscu pracują służby. Wstrzymano ruch na obu torach trasy.
Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał, że do wypadku doszło na oznakowanym przejeździe kolejowym bez rogatek, w lesie w okolicy ulicy Klonowej.
Pociąg Polregio relacji Łódź Kaliska-Poznań uderzył w samochód. Autem podróżowały cztery osoby - dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Wszyscy zginęli. Pociągiem podróżowało około 180 pasażerów. Nikt nie ucierpiał
— podał Borowiak.
Szczegóły wypadku
Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK przekazał PAP, że do wypadku doszło około godz. 14 na przejeździe kolejowo-drogowym na szlaku pomiędzy stacjami Pierzchno i Gądki, będącym częścią trasy łączącej Poznań i Kluczbork. Dodał, że przejazd jest wyposażony w znaki ostrzegawcze.
Na miejscu pracują służby. Wstrzymano ruch na obu torach trasy. W związku z wypadkiem wprowadzono zmiany w organizacji ruchu pociągów. Składy PKP Intercity są kierowane zmienionymi trasami, natomiast pociągi regionalne są zastępowane komunikacją autobusową
— powiedział.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/737853-tragedia-cztery-osoby-zginely-na-niestrzezonym-przejezdzie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.