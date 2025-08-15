15 rolników, którzy w listopadzie 2024 roku protestowali, blokując maszyny rolnicze, które miały obsiewać pole w Kietrzu, zostało wezwanych na przesłuchanie… dzisiaj, 15 sierpnia, w święto narodowe. Oburzeniem zareagował na to na platformie X Przemysław Czarnek, poseł PiS.
Skandal w święto narodowe. Piękny dzień, Święto Wojska Polskiego, rocznica Cudu nad Wisłą, Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Ludzie idą do kościoła, ludzie idą na uroczystości, ale nie wszyscy. Oto 15 rolników przesłuchiwanych jest właśnie od godziny 10:00 w Branicach na Opolszczyźnie za to, że w listopadzie ubiegłego roku dokonali obywatelskiego zatrzymania ciągnika kombinatu rolnego w Kietrzu, należącego do Krajowej Grupy Spożywczej. Sprzeciwiali się temu, że 3000 hektarów zamiast trafić do nich, trafiło właśnie do tego kombinatu i jest tam przetrzymywane pomimo obietnic pana ministra Siekierskiego
— powiedział Przemysław Czarnek na nagraniu zamieszczonym w sieci.
Jak to jest możliwe, że rolnicy, którzy tego obywatelskiego zatrzymania dokonali w obecności policji, bo pan Tomasz Ognisty, z którym jestem w stałym kontakcie także dzisiaj, zawiadomił wówczas policję, nie stało się nic, są przesłuchiwani 15 sierpnia w święto narodowe, w święto państwowe, w święto kościelne. Przecież to jest wstyd, to są metody rodem z PRL-u, z głębokiej komuny. Ludzie opamiętajcie się, bo naprawdę przyjdzie czas rozliczeń
— dodał poseł PiS.
Ognisty: „Odbieram to jako polityką walkę PSL-u z rolnikami”
Do sprawy w nagraniu na Facebooku odniósł się Tomasz Ognisty, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych na Opolszczyźnie. Ognisty wystąpił przed posterunkiem policji w Branicach, gdzie przesłuchiwani byli rolnicy.
Odbieram to jako polityką walkę PSL-u z rolnikami. To jest próba zastraszenia rolników, aby przestali walczyć o polską ziemię
— zaznaczył Tomasz Ognisty.
Nie rozumiemy, dlaczego w tak wielkie święto rolnicy są wzywani na przesłuchanie. Wezwania rozwożono w ubiegłą niedzielę, co pokazuje oderwanie od rzeczywistości obecnie rządzących
— dodał.
Rolnicy z powiatu głubczyckiego zaplanowali przyjechać ciągnikami pod posterunek policji w Branicach, by wyrazić swoje krytyczne stanowisko wobec metod działania wymierzonych w rolników.
tkwl/X/farmer.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/737852-skandal-rolnicy-wezwani-na-przesluchanie-w-dniu-swieta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.