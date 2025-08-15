Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski musiał zostać wywołany do tablicy przez polityków Prawa i Sprawiedliwości i pracowników Kancelarii Prezydenta, aby w końcu „zareagować” na skandaliczny transparent izraelskich kibiców podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Wicepremier później dokonał edycji swojego wpisu.
„Na takie słowa nie ma miejsca”
Na transparencie napisano w języku angielskim: „Mordercy od 1939 roku”. Wywieszony został w czwartek przez kibiców izraelskiego klubu Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji.
W nocy z czwartku na piątek ambasada Izraela w Polsce odniosła się do transparentu na platformie X:
Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem. Na takie słowa i czyny żadnej ze stron nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców.
Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, zareagował dopiero w piątek rano. We wpisie w mediach społecznościowych… podziękował ambasadzie Izraela.
Dziękuję za reakcję na skandaliczny transparent. Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości
— napisał.
Później, gdy spadła na niego fala krytyki, Sikorski dokonał korekty w swoim wpisie, zamieniając „dziękuję za reakcję” na „Dobrze, że Ambasada Izraela w Polsce zareagowała”.
„Wstyd”
Na wpis Sikorskiego zareagowali bowiem internauci, których zdaniem nie jest to wystarczająca reakcja na to, co wydarzyło się podczas meczu.
I już? To ma być reakcja polskiego ministra spraw zagranicznych? Bezpieczne podanie dalej wpisu ambasady, żeby tylko przypadkiem nie wyjść poza ramy ustalone przez sam Izrael, bo można podpaść. Wpisu, dodajmy, nieprawdziwie rozmywającego odpowiedzialność między jakieś „strony”
— wskazał poseł PiS Radosław Fogiel, wiceszef sejmowej komisji spraw zagranicznych.
Ty tak na poważnie? To jest reakcja ministra spraw zagranicznych? Uległość wobec Izraela na pełnej linii
— napisał Bartosz Soluch.
„Żadnej ze stron”. To nie jest jednoznaczna reakcja. Nawet w takim wpisie próbują zrzucić winę na „obie strony”. No i przykre, że pierwszą i jak na razie jedyną reakcją polskiego MSZ jest wrzucenie oświadczenia… ambasady Izraela
— napisała z kolei Klaudia Domagała.
To serio jest wszystko co ma Pan do powiedzenia?
— zapytał Rafał Kubowicz.
Ambasada Izraela zareagowała szybciej niż polski MSZ. Wstyd
— napisał jeden z użytkowników X.
kk/X/PAP
