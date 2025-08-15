NA ŻYWO

RELACJA. Obchody Święta Wojska Polskiego. Trwa uroczysta zmiana posterunku przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Sprawdź Prezydent Karol Nawrocki z gen. Wiesławem Kukułą / autor: PAP/Leszek Szymański
Polacy świętują Święto Wojska Polskiego. W Warszawie i innych miejscach w Polsce odbędą się obchody związane z tym świętem. Tradycyjnie punktem kulminacyjnym obchodów będzie defilada wojskowa z udziałem ok. 4000 żołnierzy i 300 sztuk sprzętu, która w południe ruszy przez warszawską Wisłostradę. Zapraszamy Państwa na relację na portal wPolityce z tych uroczystości.

Zwycięska bitwa

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

15 sierpnia został ogłoszony w 1923 r. Świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.

Uroczystości Święta Wojska Polskiego

10:00. Rozpoczyna się uroczysta zmiana posterunku honorowego

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie rozpoczyna się uroczysta zmiana posterunku honorowego z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i Pierwszej Damy Marty Nawrockiej. W uroczystości na placu Piłsudskiego uczestniczą także marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

09:27. Zakończyła się Msza Święta w Katedrze Polowej WP

Prezydent Karol Nawrocki z żoną Martą przed chwilą opuścili Katedrę Polową Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie zakończyła się uroczysta Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego.

O godz. 10.00 Prezydent z Małżonką będą uczestniczyć w uroczystej zmianie posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W południe, kulminacyjnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada „Dziękujemy za Waszą służbę”, podczas której zaplanowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

08:05. Szef MON złożył kwiaty przed pomnikiem poległych weteranów

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz złożył kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym poległych weteranów - poinformował resort obrony na platformie X.

Ministrowi towarzyszyły rodziny żołnierzy, którzy zginęli w trakcie pełnienia misji poza granicami kraju.

08:00. W katedrze polowej WP rozpoczęła się Msza św.

W katedrze polowej WP rozpoczęła się Msza św. z okazji Święta Wojska Polskiego. Liturgii za ojczyznę i żołnierzy w 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. przewodniczy bp polowy Wiesław Lechowicz.

W uroczystej eucharystii w katedrze polowej Wojska Polskiego biorą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, cywilnych i wojskowych, m.in.: prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z małżonką, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek oraz generalicja z szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą na czele, pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska i korpus dyplomatyczny.

W liturgii w intencji ojczyzny jako goście biorą także udział wojskowi kapelani innych obrządków.

Bez honoru służba wojskowa zawsze jest bez duszy i traci siły

— powiedział biskup polowy WP Wiesław Lechowicz podczas Mszy św. z okazji Święta Wojska Polskiego. Zaapelował, aby z awansami szło w parze doskonalenie cech moralnych, które są nie mniej ważne niż wyszkolenie.

Dziękujemy za wierną i wytrwałą służbę, która jest jednym z imion miłości. Dziękujemy, że podejmując codzienne zadania, nie pytacie: dlaczego? i po co?

— powiedział w homilii bp polowy Wojska Polskiego, zwracając się do żołnierzy.

Zaznaczył, że „miłość to jest jedyny klucz do zrozumienia ich służby”.

Świadomość tego, co należy czynić i czego nie należy, to coś podstawowego w misji żołnierza

— mówił biskup polowy.

Podkreślił, że „naruszenie tych granic oznacza naruszenie honoru żołnierza”.

Nieprzypadkowo słowo „honor” znajduje się na wojskowych sztandarach między słowami „Bóg” i „Ojczyzna”, albowiem obowiązki wobec Boga, streszczone w Dekalogu, i wobec ojczyzny wyznaczają przestrzeń tego, co należy czynić i czego nie należy; co wypada i czego nie wypada żołnierzowi

— stwierdził.

Jako przykład do naśladowania w wymiarze moralnym i duchowym hierarcha wskazał żołnierzom Najświętszą Maryję Pannę, która, „wobec Boga odznaczała się pokorą, posłuszeństwem, wiernością”, a „wobec drugiego człowieka gotowością pomocy, odwagą, ofiarnością i solidarnością”.

Wraz z awansami i coraz wyższymi stopniami wojskowymi niech idzie w parze praca nad sobą i doskonalenie moralnych cech, które są nie mniej ważne niż wyszkolenie i fizyczna sprawność

— zaapelował.

Za marszałkiem Józefem Piłsudskim hierarcha podkreślił, że „honor służby jest jak sztandar żołnierza, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem”.

Bez honoru służba wojskowa zawsze jest bez duszy i traci siły

— dodał bp Lechowicz, cytując słowa marszałka z 13 czerwca 1923 r.

07:50. Prezydent złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze

Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze w Warszawie. Prezydentowi towarzyszyła małżonka Marta Nawrocka.

W ramach piątkowych uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, prezydent wraz z małżonką Martą Nawrocką o godz. 8 wezmą udział w Mszy św. za ojczyznę i polskich żołnierzy, która odprawiona zostanie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

O godz. 10 przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędzie się uroczysta odprawa wart, z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, m.in. pary prezydenckiej.

