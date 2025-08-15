Uroczysta defilada wojskowa z udziałem kilku tysięcy żołnierzy, pokazy sprzętu wojskowego i szereg atrakcji muzycznych – to tylko niektóre z wydarzeń, które czekają mieszkańców stolicy z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego.
15 sierpnia obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godz. 10.00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie żołnierze, jak co roku, oddadzą hołd podczas uroczystej zmiany posterunku honorowego.
O godz. 12.00 na Wisłostradzie odbędzie się uroczysta defilada wojsk i sprzętu wojskowego, w której weźmie udział ponad 4 tys. żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP i 88 pocztów sztandarowych. Widzowie defilady i parady będą mogli zobaczyć m.in.: bojowe wozy piechoty Borsuk, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K, czołgi K2 i Abrams, a na niebie: samoloty F-16 oraz śmigłowce.
Zaproszenie MON
W uroczystej defiladzie wezmą też udział wojska z krajów sojuszniczych, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii, a także reprezentacje Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód oraz Eurokorpusu. Towarzyszyć im będzie niemal 50 statków powietrznych i 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego oraz 20 okrętów na wodzie
— zachęca Ministerstwo Obrony Narodowej.
Resort zaprasza nie tylko na defiladę, ale też do udziału w pikniku wojskowym, który odbędzie się w godz. 11.00-16.00 na bulwarach helskich. W specjalnej strefie będzie można porozmawiać z żołnierzami, zobaczyć ich sprzęt, posłuchać występów orkiestry i zespołów wojskowych oraz poczęstować się tradycyjną, wojskową grochówką.
Z kolei w warszawskiej Cytadeli w godz. 10.00-18.00 odbędzie się pokaz współczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym sprzętu armii sojuszniczych. Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji muzycznych, w tym występy artystów działających w klubach wojskowych, Orkiestry Wojskowej z Radomia i artystów Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Święto Wojska Polskiego w Warszawie to też okazja do zapoznania się z ofertą polskiej armii. W punktach informacyjnych zainteresowane osoby będą mogły zapoznać się ze specyfiką służby w jednostkach i instytucjach ze wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych.
Nie zabraknie stoisk promocyjno–informacyjnych, m.in. Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa czy Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego oraz wszystkich uczelni wojskowych
— przekazał MON.
Następny dzień
Oficjalne obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie zakończą się w piątkowy wieczór. Dzień później jednak świętowanie przeniesie się do podwarszawskiego Ossowa, gdzie 16 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie Muzeum Bitwy Warszawskiej połączone z rekonstrukcją bitwy z 1920 r.
Tego dnia w Ossowie na uczestników czekać będzie wiele atrakcji, w tym pokaz współczesnego sprzętu i uzbrojenia wojskowego, występy Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i tradycyjny poczęstunek wojskowy.
Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego w 1923 r. dla uczczenia decydującego momentu zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia. Od kilku lat elementem państwowych obchodów święta stała się defilada wojskowa, zazwyczaj organizowana w stolicy.
CZYTAJ TAKŻE:
— Apel Pamięci na Powązkach. Prezydent Nawrocki do żołnierzy Wojska Polskiego: „Jesteście potomkami zwycięzców”
— 105 lat temu w Bitwie Warszawskiej zginął ksiądz Ignacy Skorupka! Stał się on symbolem bohaterstwa i poświęcenia za Ojczyznę
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/737764-uroczyste-obchody-swieta-wojska-polskiego-zobacz-plan
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.