Prezydent Karol Nawrocki w przeddzień Święta Wojska Polskiego wręczył pierwsze w swojej prezydenturze nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego; awanse otrzymali m.in. Dowódca Operacyjny gen. Maciej Klisz i zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. Krzysztof Zielski.
Uroczystość wręczenia nominacji generalskich odbyła się w Belwederze, tradycyjnie w przeddzień Święta Wojska Polskiego. Była to pierwsza tego typu uroczystość dla prezydenta Karola Nawrockiego, który objął urząd 6 sierpnia. W ostatnich dniach lista awansowanych oficerów została ustalona w rozmowach między resortem obrony narodowej oraz prezydenckim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.
Nominacje otrzymało ośmiu generałów; na stopień generała broni został awansowany dotychczasowy generał dywizji Maciej Klisz, który od niemal dwóch lat pełni funkcję Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, odpowiadając m.in. za kontyngenty zagraniczne, a także misje wojska na granicach wschodniej i zachodniej, jak również bieżące operacje Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych w ochronie polskiego terytorium. Wcześniej pełnił m.in. funkcję dowódcy WOT, a przed powstaniem tej formacji związany był z Wojskami Specjalnymi, w tym Jednostką Wojskową Komandosów z Lublińca.
Kolejnych trzech oficerów zostało mianowanych na stopień generała dywizji Wojska Polskiego. To generał brygady Mirosław Polakow – zastępca Szefa Sztabu NATO-wskiego Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) w belgijskim Mons, generał brygady Krzysztof Zielski, od marca zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a także zastępca przewodniczącego działającej przy MON Rady Modernizacji Technicznej wojska.
Awans na drugi stopień generalski otrzymał też gen. brygady Adam Rzeczkowski, który od kilku dni pełni funkcję Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN. Wcześniej gen. Rzeczkowski pełnił funkcję zastępcy szefa sztabu międzynarodowego Eurokorpusu w Strasburgu. Jest jednym z niewielu oficerów, którzy w Wojsku Polskim otrzymali awans generalski mimo tego, że przez większość swojej kariery związany był z Marynarką Wojenną, gdzie odpowiednikiem awansów generalskich są awanse admiralskie.
Pierwszą gwiazdkę generalską - czyli awans na stopień generała brygady - otrzymało czterech oficerów: pułkownik Norbert Chojnacki – dowódca poznańskiego 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, wyposażonego w samoloty F-16, pułkownik Mariusz Kubarek – zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego MON, pułkownik Mieczysław Malec – szef Pionu Operacyjnego ds. NATO i zastępca polskiego przedstawiciela wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE, oraz pułkownik Wacław Samocik – Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej z zachodniopomorskiego Złocieńca.
Gratulacje od prezydenta
Gratulując generałom nominacji prezydent Nawrocki podkreślił, że przyjmują je oni w czasie, kiedy na całym świecie jest niespokojnie i dochodzi do przetasowania na arenie międzynarodowej. Dodał, że zbliżające się Święto Wojska Polskiego to okazja do podkreślenia wdzięczności wobec oficerów i żołnierzy WP, „za to, że możemy żyć w Polsce wolnej, niepodległej i suwerennej oraz Polsce bez wojny”.
Prezydent podkreślił, że to święto każdego polskiego żołnierza, ale także „całej naszej narodowej wspólnoty, całego polskiego narodu, który staje dzisiaj i jutro we wdzięczności dla polskich żołnierzy i polskich oficerów”.
Tych nominacji bardzo panom generałom gratuluję - są one dowodem tego, jaką niesiecie wartość dla naszej ukochanej ojczyzny
— zwrócił się Nawrocki do oficerów, zaznaczając, że są oni żołnierzami doświadczonymi i odważnymi.
Prezydent podziękował generałom za ich dotychczasową służbę i zaznaczył, że pełniąc kluczowe stanowiska w wojsku stają wobec szeregu wyzwań związanych z modernizacją i rozwojem wojska. Wyraził jednocześnie przekonanie, że nominowani w czwartek oficerowie to właściwie osoby do sprostania tym wyzwaniom.
Nawrocki zaznaczył też, że kwestie bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego powinny „zostać objęte linią demarkacyjną”.
Jesteście Panowie generałowie uosobieniem tego, o czym i ja, i pan premier Kosiniak-Kamysz mówimy regularnie: „Tak, Wojsko Polskie musi być wyłączone z politycznego sporu” - i tego jako prezydent Polski będę pilnował. Bo prezydenci przemijają, premierzy przemijają, większości parlamentarne przemijają, a Wojsko Polskie musi trwać
— powiedział.
Szef MON zabrał głos
Z kolei Kosiniak-Kamysz pogratulował generałom podkreślając, że Wojsko Polskie „zasługuje na najlepszych dowódców, bo ma najlepszych żołnierzy”. Szef MON zaznaczył, że bez mądrego dowodzenia nawet „najliczniejsza i najlepiej wyposażona armia nie będzie efektywna”.
Liczę na efekty waszej pracy, na efektywność i na mądrość
— zwrócił się szef MON do oficerów, podkreślając ich kwalifikacje oraz wagę funkcji, jakie sprawują, m.in. w strukturach NATO czy najważniejszych dowództwach w Polsce.
Szef MON zwrócił również uwagę, że dla wręczenia nominacji generalskiej konieczna jest współpraca trzech organów władzy - wniosek ministra obrony, postanowienie prezydenta i kontrasygnata premiera.
Jeśli te trzy ośrodki władzy współdziałają na rzecz docenienia i lepszego zorganizowania bezpiecznego domu, któremu na imię Polska, to możecie być spokojni. To jest nasze naczelne zadanie
— dodał, dziękując prezydentowi za nominacje.
CZYTAJ TAKŻE: Apel Pamięci na Powązkach. Prezydent Nawrocki do żołnierzy Wojska Polskiego: „Jesteście potomkami zwycięzców”
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/737751-prezydent-wreczyl-swoje-pierwsze-nominacje-generalskie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.