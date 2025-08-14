„Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów” - poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. 17-letni Ukrainiec usłyszał zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i realizowania aktów sabotażu na zlecenie obcego wywiadu. Wśród jego czynów znalazło się znieważenie pomników Rzezi Wołyńskiej hasłami „Sława UPA”.
Wczoraj premier Donald Tusk poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego aresztowała młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji, m.in. umieszczanie wrogich napisów i malunków uderzających w godność Polaków. Mężczyznę, jak informował, zwerbowały obce służby.
Młodzieńca zatrzymali dwa dni temu funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To 17-letni Ilia K. Jak poinformowała dziś Prokuratura Krajowa, zatrzymanie miało związek z umieszczaniem na budynkach i pomnikach flagi banderowskiej oraz rozpowszechnianiem haseł propagujących ideologię nazistowską. 17-latek miał działać na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostaw.
Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów, które dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w postaci działalności na rzecz obcego wywiadu, związanej z realizacją aktów dywersji i sabotażu mających na celu wywołanie niepokoju społecznego
— przekazała w komunikacie prok. Katarzyna Calów-Jaszewska.
Dodała, że akty sabotażu polegały na znieważeniu i niszczeniu m.in. pomnika Rzeź Wołyńska i pomnika-mauzoleum Pomordowanej Ludności Polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich przez OUN i UPA. Mężczyzna umieścił na pomnikach napisy w języku ukraińskim o treści „Sława UPA” oraz czerwono-czarną flagę Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).
Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt tymczasowy dla 17-latka na trzy miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 10 lat do dożywocia.
xyz/PAP
