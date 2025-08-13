Prezydent Karol Nawrocki mianował ośmiu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta 14 sierpnia.
Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został generał dywizji Maciej Klisz – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.
Kolejnych trzech oficerów zostało mianowanych na stopień generała dywizji Wojska Polskiego. Są to: generał brygady Mirosław Polakow – Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO), generał brygady Adam Rzeczkowski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, oraz generał brygady Krzysztof Zielski – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali: pułkownik Norbert Chojnacki – Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Mariusz Kubarek – Zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego MON, pułkownik Mieczysław Malec – Szef Pionu Operacyjnego ds. NATO – Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE, oraz pułkownik Wacław Samocik – Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej.
Jak podano w komunikacie, akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta w czwartek 14 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Polskiego.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/737679-prezydent-nawrocki-podjal-decyzje-o-nominacjach-generalskich
