Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego aresztowała młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji, m.in. umieszczanie wrogich napisów i malunków uderzających w godność Polaków. Mężczyznę zwerbowały obce służby – poinformował premier Donald Tusk.
Na konferencji w KPRM po serii spotkań liderów państw w sprawie wypracowania pokoju w Ukrainie premier Donald Tusk podkreślił, że wzbudzanie konfliktów i niechęci między Ukraińcami i Polakami to bardzo często wynik działań obcych służb.
Ukrainiec aresztowany
Dzisiaj ABW aresztowała młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji
— poinformował premier, podkreślając, że to nie jest pierwszy taki przypadek. Dodał, że działania zatrzymanego polegały m.in. na umieszczaniu wrogich napisów i malunków na pomnikach – obraźliwych, upokarzających i uderzających w naszą godność. Zaznaczył, że zwerbowały go obce służby.
Premier podkreślił, że Rosjanie, organizując w Polsce dywersje, liczą na to, że Polskę i Ukrainę będzie można skonfliktować.
Zatrzymany ma 17 lat
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński sprecyzował we wpisie na X, że zatrzymanym przez ABW jest 17-letni obywatel Ukrainy.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że umieszczał on na budynkach i pomnikach flagi banderowskie oraz hasła propagujące ideologię nazistowską. Swoich czynów dokonywał na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostaw gdzie w ubiegłym tygodniu 17-latek znieważył pomnik Rzezi Wołyńskiej, malując na nim banderowską flagę oraz napis »Chwała UPA« w języku ukraińskim
— napisał.
Dobrzyński zaznaczył, że obecnie z zatrzymanym prowadzone są czynności procesowe, a postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Krajowa.
O tej samej sprawie poinformował w środę na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, podkreślając, że działania zatrzymanego miały na celu wzniecanie napięć między Polakami i Ukraińcami.
CZYTAJ TAKŻE:
— Tusk pręży muskuły. Zapowiada deportacje Ukraińców i Białorusinów po skandalu na Stadionie Narodowym. „Będą musieli opuścić kraj”
— Tak zachowywali się Ukraińcy na koncercie! Pojawiły się kontrowersyjne nagrania. Mocne reakcje w sieci: „Złapać. Deportować”
— Ukrainiec, który wymachiwał flagą OUN-UPA na Stadionie Narodowym, przeprasza: „Jestem wdzięczny wszystkim Polakom”
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/737674-abw-aresztowala-mlodego-ukrainca-zostal-zwerbowany
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.