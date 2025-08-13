ABW aresztowała 17-letniego Ukraińca. Zwerbowały go obce służby. "Umieszczał na budynkach i pomnikach flagi banderowskie"

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego aresztowała młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji, m.in. umieszczanie wrogich napisów i malunków uderzających w godność Polaków. Mężczyznę zwerbowały obce służby – poinformował premier Donald Tusk.

Na konferencji w KPRM po serii spotkań liderów państw w sprawie wypracowania pokoju w Ukrainie premier Donald Tusk podkreślił, że wzbudzanie konfliktów i niechęci między Ukraińcami i Polakami to bardzo często wynik działań obcych służb.

Ukrainiec aresztowany

Dzisiaj ABW aresztowała młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji

— poinformował premier, podkreślając, że to nie jest pierwszy taki przypadek. Dodał, że działania zatrzymanego polegały m.in. na umieszczaniu wrogich napisów i malunków na pomnikach – obraźliwych, upokarzających i uderzających w naszą godność. Zaznaczył, że zwerbowały go obce służby.

Premier podkreślił, że Rosjanie, organizując w Polsce dywersje, liczą na to, że Polskę i Ukrainę będzie można skonfliktować.

Zatrzymany ma 17 lat

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński sprecyzował we wpisie na X, że zatrzymanym przez ABW jest 17-letni obywatel Ukrainy.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że umieszczał on na budynkach i pomnikach flagi banderowskie oraz hasła propagujące ideologię nazistowską. Swoich czynów dokonywał na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostaw gdzie w ubiegłym tygodniu 17-latek znieważył pomnik Rzezi Wołyńskiej, malując na nim banderowską flagę oraz napis »Chwała UPA« w języku ukraińskim

— napisał.

Dobrzyński zaznaczył, że obecnie z zatrzymanym prowadzone są czynności procesowe, a postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Krajowa.

O tej samej sprawie poinformował w środę na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, podkreślając, że działania zatrzymanego miały na celu wzniecanie napięć między Polakami i Ukraińcami.

as/PAP

