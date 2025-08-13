Wojciech O. znany jako „Jaszczur” oraz Marcin O. nazywany przez internautów „Ludwiczkiem”, usłyszeli łącznie 154 zarzuty. W przypadku „Jaszczura”, niektóre zarzuty dotyczą działalności w recydywie. Obaj liderzy ruchu „Rodacy Kamraci” przebywają obecnie w areszcie.
Publiczne pochwalanie przestępstw, publiczne pochwalanie przemocy z powodu przynależności politycznej, grożenie stosowaniem przemocy w powodu przynależności politycznej, publiczne znieważenie osób z powodu przynależności rasowej, publiczne pochwalanie prowadzenia wojny napastniczej, publiczne znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic rasowych – to zarzuty, które znalazły się w akcie oskarżenia, który Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Wojciechowi O. i Marcinowi O., liderom ruchu Rodacy Kamraci.
Akt oskarżenia obejmuje ostatnie pół roku działalności obu patostreamerów przed ich zatrzymaniem.
Większość spraw dotyczy nawoływania do nienawiści
Śledczy badają łącznie ok. 1,5 tys. zdarzeń, które miały miejsce w latach 2015-2025. Zabezpieczone zostały nagrania, sprawdzane jest finansowanie działalności Rodaków Kamratów.
Większość spraw badana jest pod kątem nawoływania do nienawiści.
