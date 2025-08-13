Policjanci z Jastrzębia-Zdroju uwolnili mężczyznę, który nie mógł wydostać się z pozostawionego na słońcu samochodu i wzywał pomocy. Mundurowi zbili szybę w aucie. Przegrzany i osłabiony 25-latek trafił do szpitala.
O interwencji, która miała miejsce przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju poinformowała tamtejsza komenda, która zamieściła też film z kamery przymocowanej do munduru jednego z funkcjonariuszy.
Zostawiła w środku śpiącego pasażera
Jak opisywali policjanci, kobieta po zaparkowaniu auta poszła do swojego mieszkania, zostawiając w środku śpiącego pasażera. Temperatura na zewnątrz wynosiła wówczas 28 stopni Celsjusza. Kiedy 25-latek przebudził się, nie mógł wyjść z samochodu; zaczął wzywać pomocy. Przechodnie sami próbowali rozbić szybę w pojeździe, jednak im się to nie udało i wezwali służby. Na miejsce przyjechał patrol jastrzębskiej drogówki.
Stróże prawa niezwłocznie podjęli działania, aby uwolnić mężczyznę z gorącej pułapki. Świadomi tego, że temperatura wewnątrz samochodu gwałtownie wzrasta, podjęli natychmiastową decyzje o wybiciu szyby
— relacjonowała policja.
Przegrzany i osłabiony mężczyzna został przekazany załodze pogotowia ratunkowego, która zabrała go do szpitala.
W ciepły dzień zaparkowany na słońcu zamknięty samochód może stać się śmiertelną pułapką. Temperatura w aucie może szybko osiągnąć 50-60 stopni Celsjusza, mimo że na zewnątrz jest znacznie chłodniej; do tragedii może dojść nawet w kilka minut. Policjanci apelują, by w zamkniętym aucie w ciepłe dni nie zostawiać ludzi ani zwierząt. Takie postępowanie naraża na niebezpieczeństwo ich życie lub zdrowie.
