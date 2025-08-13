Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wręczając odznaczenia żołnierzom, podkreślił, że są oni dumą i przyszłością Polski. „Wszystkim rodzajom sił zbrojnych składam wyrazy wielkiego uszanowania za służbę, za poświęcenie, za oddanie dla ojczyzny” - powiedział.
Wicepremier wręczył w Warszawie medale resortowe i wyróżnienia żołnierzom oraz pododdziałom Wojska Polskiego. Dowódcy i żołnierze odznaczeni zostali m.in. za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań czy „dokonanie bohaterskich czynów świadczących o ofiarności i odwadze w warunkach pełnienia czynnej służby wojskowej”.
Szef MON - podał resort - uhonorował m.in. żołnierzy, którzy ratowali ludzkie życie - w górach, na wodzie czy w wypadkach komunikacyjnych. Wśród wyróżnionych byli także piloci biorący udział w Akcji Serce, żołnierze biorący udział w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i nienaruszalności granic RP oraz ci, którzy osiągnęli wybitne zasługi podczas wykonywania zadań służbowych. Wyróżnieni zostali także sportowcy Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego za osiągnięcia m.in. w Światowych Wojskowych Igrzyskach Olimpijskich.
„Niezłomna, wytrwała i ofiarna służba”
Minister obrony podziękował żołnierzom za „niezłomną, wytrwałą i ofiarną służbę”.
Jesteście naszymi bohaterami, jesteście dumą Polski, jesteście naszą przyszłością
— zwracał się do żołnierzy Kosiniak-Kamysz.
Dodał, że z dumą decydował o każdym z wyróżnień, które wręczył i które będą wręczać także dowódcy w różnych miejscach w Polsce.
Szef MON podziękował m.in. za pomoc udzieloną przez wojsko i WOT w czasie ubiegłorocznej powodzi.
Gdy dzisiaj się jedzie na Dolny Śląsk do tych miejscowości, to słyszymy jedno: uratowali nas żołnierze
— powiedział Kosiniak-Kamysz.
Służba żołnierzy na granicach
Zwrócił też uwagę na służbę żołnierzy na granicach.
6 tys. żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej. Kolejne oddziały, kolejne jednostki, na granicy polsko-litewskiej, na granicy polsko-niemieckiej
— wyliczył szef MON.
Mówiąc o żołnierzach, służących na granicach, wicepremier wspomniał sierż. Mateusza Sitka - żołnierza 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, który został ugodzony nożem 28 maja 2024 r. podczas próby siłowego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy przez grupę migrantów. Po ataku, sierż. Sitek zmarł 6 czerwca 2024 r.
Nie zapomnijmy tej ofiary. I ona nie może być daremna - musi zawsze być po coś
— mówił Kosiniak-Kamysz.
„Składam wyrazy wielkiego uszanowania”
Podziękował wszystkim rodzajom sił zbrojnych.
Składam wyrazy wielkiego uszanowania za służbę, za poświęcenie, za oddanie dla ojczyzny. (…) Dziękujemy za waszą służbę. To jest hasło tegorocznego święta Wojska Polskiego
— powiedział szef MON.
W związku z przypadającym 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego, przez cały tydzień odbywają się liczne wojskowe uroczystości.
Zwieńczeniem obchodów będzie coroczna defilada wojskowa, która 15 sierpnia ruszy przez warszawską Wisłostradę - weźmie w niej udział ok. 4000 żołnierzy i ponad 300 sztuk sprzętu wojskowego. Oprócz defilady na lądzie w planach jest również defilada powietrzna z udziałem ok. 50 różnego typu statków powietrznych – w tym np. sojuszniczego australijskiego samolotu AWACS E-7A Wedgetail – oraz defilada morska na Bałtyku w okolicach Helu, gdzie zaprezentuje się 20 okrętów Marynarki Wojennej.
