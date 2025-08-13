Straż Graniczna zatrzymała 12 cudzoziemców. Pracowali na czarno w firmie drobiarskiej. Wszyscy otrzymali nakaz opuszczenia Polski

Nielegalni imigranci zatrzymani w Łodzi / autor: NOSG

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Łodzi przeprowadzili kontrolę jednej z firm drobiarskich w Piotrkowie Trybunalskim. Okazało się, że pracowało tam 12 cudzoziemców, którzy nie mieli pozwolenia na pobyt w Polsce. Otrzymali nakaz opuszczenia Polski.

Cudzoziemcy bez pozwolenia na pobyt w Polsce

Jak podała rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (NOSG) mjr Dagmara Bielec, zatrzymania to efekt kontroli przeprowadzonej wczoraj. Na terenie zakładów drobiarskich w Piotrkowie Trybunalskim zatrzymano pracujących tam siedmiu obywateli Kolumbii, cztery osoby z Gwatemali oraz jedną z Nepalu.

Dziewięciu mężczyzn i trzy kobiety wykonywało prace przy obróbce mięsa drobiowego. Ustalono, że dziesięcioro z nich – sześciu obywateli Kolumbii i czterech obywateli Gwatemali – przekroczyło dopuszczalny okres pobytu, do którego byli uprawnieni bez konieczności posiadania wizy. Obywatelka Nepalu nie miała żadnego dokumentu legalizującego jej pobyt, w tym ważnej wizy uprawniającej do wjazdu i przebywania na terytorium RP 

— przekazała mjr Bielec.

Wśród zatrzymanych znalazła się również obywatelka Kolumbii, która – jak ustalili funkcjonariusze – od blisko roku przebywa w Polsce nielegalnie, uchylając się od wykonania wcześniejszej decyzji zobowiązującej ją do dobrowolnego opuszczenia kraju.

Ta osoba przebywała wcześniej na Podkarpaciu i zamiast zgodnie z nakazem opuścić Polskę, jedynie zmieniła miejsce pobytu. Teraz zostanie przymusowo zobowiązana do opuszczenia terytorium RP, m.in. będzie regularnie stawiać się w wyznaczonej placówce Straży Granicznej i w wyznaczonym terminie zostanie doprowadzona na lotnisko

— wyjaśniła w rozmowie z PAP rzeczniczka NOSG.

Wobec pozostałych cudzoziemców wydano decyzje zobowiązujące ich do opuszczenia Polski w ciągu 30 dni. Nałożono na nich również zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

Kontrole od początku roku

Mjr Bielec przypomniała, że z kontrolą musi liczyć się również pracodawca zatrudniający obcokrajowców, którzy nie zalegalizowali swojego pobytu w Polsce; może być ona przeprowadzona bez wcześniejszego powiadomienia. W woj. łódzkim od początku roku Straż Graniczna przeprowadziła kontrole legalności zatrudnienia w 25 przedsiębiorstwach.

Od początku roku funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Łodzi podjęli blisko 370 kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie woj. łódzkiego. Kontrolami objęto 1222 osoby. Ich efektem było zatrzymanie 230 cudzoziemców, którzy złamali przepisy pobytowe.

xyz/PAP

