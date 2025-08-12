Trwa akcja ratunkowa w kopalni Knurów. Nie ma kontaktu z jednym z górników, o własnych siłach wycofało się ośmiu innych pracowników

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Straż pożarna przed kopalnią Knurów / autor: PAP/Kasia Zaremba
Straż pożarna przed kopalnią Knurów / autor: PAP/Kasia Zaremba

Trwa akcja ratownicza po wstrząsie, do którego doszło w kopalni Knurów” – podała Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW). Nie ma kontaktu z jednym z górników, z zagrożonego rejonu o własnych siłach wycofało się ośmiu innych pracowników.

Tomasz Siemieniec z zespołu prasowego JSW poinformował, że do wstrząsu doszło wczoraj o 21.26 w przodku 32a na poziomie 850 metrów, podczas drążenia. Tzw. ruch Knurów jest częścią kopani Knurów-Szczygłowice, należącej do JSW.

Nie ma kontaktu z jednym z górników

W rejonie objętym zdarzeniem przebywało dziewięciu górników. Ośmiu pracowników przodka wycofało się o własnych siłach, z jednym z górników nie ma kontaktu.

Dyrekcja kopalni natychmiast podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji ratowniczej. Aktualnie w akcji bierze udział 7 zastępów ratowniczych

— podał Siemieniec w rozesłanym mediom komunikacie.

Szerszych informacji na temat prowadzonej akcji przedstawiciele JSW mają przekazać jeszcze dziś rano podczas briefingu prasowego.

Tragedia w kopalni z początku roku

Do zapalenia metanu w tzw. ruchu Szczygłowice (należącej do JSW kopalni Knurów-Szczygłowice) doszło 22 stycznia 2025 r. na poziomie 1050 m. W zagrożonym rejonie było 45 górników. Spośród nich 17 trafiło do szpitali, niektórzy z rozległymi poparzeniami ciała i dróg oddechowych.

W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zmarł 46-letni górnik poszkodowany w wyniku zapalenia metanu (…). W kopalni pracował od siedemnastu lat. To piąta ofiara wypadku

— poinformowała JSW.

CZYTAJ WIĘCEJ: Tragiczne wieści po pożarze w kopalni Knurów-Szczygłowice. Nie żyje piąty górnik poszkodowany w wyniku zapalenia metanu

nt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych