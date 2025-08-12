Ukrainiec, który podczas koncertu Maxa Korzha na PGE Narodowym w Warszawie wymachiwał banderowską flagą, zamieścił w mediach społecznościowych nagranie na którym próbował się z tego tłumaczyć. Niewykluczone, że jest to reakcja wywołana obawą przed presją społeczną, ponieważ wielu ludzi domagało się ustalenia jego tożsamości i wydalenia z Polski.
Przepraszam, nie mówię bardzo dobrze po polsku, ale chcę wam przekazać, to co czuję. Ja Dmitrij chcę zwrócić się do wszystkich, których mogło zranić to, co wydarzyło się podczas koncertu w Warszawie. Jestem obywatelem Ukrainy. Krajem, w którym jest straszna wojna. Każdego dnia tam giną ludzie. Dlatego wiem, że wrogość i nienawiść nigdzie nie prowadzą do niczego dobrego
— przekonywał.
Nie miałem zamiaru wzbudzać negatywnych emocji. Flaga, którą trzymałem, była dla mnie symbolem wsparcia dla Ukraińców. Nie miałem nic wspólnego z propagandą jakiegokolwiek reżimu. Chciałem tylko przypomnieć o rosyjskiej agresji i bezpieczeństwie naszych żołnierzy. Jeśli ktoś poczuł się urażony, przepraszam cię. Jestem wdzięczny wszystkim Polakom, którzy pomagali Ukraińcom i pomagają teraz także Dziękuję bardzo o serca i przepraszam jeszcze raz
— mówił.
Skandal na stadionie
Przypominamy, że ogromne emocje wywołało to, co wydarzyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie podczas koncertu białoruskiego artysty pojawiły się m.in. banderowska flaga oraz flaga Ukrainy z nazistowskimi symbolami.
Warszawska policja skierowała do prokuratury materiał dowodowy w sprawie zachowania uczestników koncertu Maxa Korzha, białoruskiego rapera. Stołeczna policja poinformowała, że podczas koncertu zatrzymała 109 osób za liczne wykroczenia i przestępstwa, takie jak: posiadanie narkotyków, naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony, posiadanie i wnoszenie środków pirotechnicznych, a także wdarcie się na teren imprezy masowej. Policjanci ukarali 50 osób mandatami na łącznie prawie 11,5 tys. złotych. Do sądu skierowali 38 wniosków o ukaranie.
Policja nie przekazała jednak żadnych informacji na temat sprawy mężczyzny z banderowską flagą.
