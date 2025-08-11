Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim skierowano akt oskarżenia przeciwko obywatelce Ukrainy Kristinie S., której zarzucono popełnienie przestępstwa współudziału w sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych.
Śledztwo prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratura Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Do skierowania sprawy do sądu doszło już 30 czerwca, ale ABW poinformowała o tej sprawie teraz.
Ustalenia ABW wskazują, że w lipcu 2024 r. oskarżona uczestniczyła w nadaniu paczki przewożonej przez firmę kurierską, w której umieściła materiały wybuchowe w postaci nitroglikolu, a także ukryte wojskowe zapalniki elektryczne, urządzenie inicjujące, termos metalowy z wkładką kumulacyjną oraz sproszkowane aluminium. Konstrukcja ta stanowiła tzw. bombę kumulacyjną
— przekazała ABW w komunikacie prasowym.
Agencja wyjaśniła, że przesyłka została „ujawniona i zabezpieczona w pomieszczeniach wielkopowierzchniowych magazynów jednej z firm kurierskich na terenie województwa łódzkiego”.
Jak wskazała służba, z ustaleń śledztwa wynika, że Krystina S. dopuściła się tego czynu wspólnie z trzema innymi osobami - obywatelem Ukrainy oraz dwoma obywatelami Rosji.
Za popełnione przestępstwo z art. 164 § 1 kk w zw. z art. 163 § 1 pkt 3 kk oskarżonej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Śledztwo wobec pozostałych sprawców nadal jest w toku, przy czym w stosunku do dwóch z nich zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania
— wskazała ABW.
