Dziś o godzinie 13:00 we Wrocławiu rozpoczęło się ostatnie pożegnanie śp. Jadwigi Morawieckiej, zmarłej 3 sierpnia mamy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. „To mama tworzy dom. Dom to jest mama. Teraz, kiedy jej nie ma, ściany runęły, sufit spadł nam na głowę, a podłoga usuwa nam się spod nóg, ale ona trwa, bo zbudowała nam taki dom” – powiedział podczas pogrzebowej Mszy Świętej były szef polskiego rządu. Przy wystawionej w kościele trumnie stała m.in. delegacja „Solidarności” ze sztandarem wojskowym. W pogrzebie wzięli udział czołowi politycy PiS, m.in. Jarosław Kaczyński, Ryszard Terlecki, Antoni Macierewicz, Piotr Gliński, ale również były prezydent Andrzej Duda.
Mszą Świętą w Kościele NMP na Piasku rozpoczął się dziś pogrzeb śp. Jadwigi Morawieckiej. Smutną wiadomość o śmierci mamy wiceprezes PiS przekazał 3 sierpnia.
Przy wystawionej trumnie w kościele znalazły się liczne wieńce, wiele z nich w barwach polskiej flagi, nawiązujące do opozycyjnej historii matki byłego premiera. Przy trumnie stała także delegacja z „Solidarności” ze sztandarem związkowym. Na mszy pogrzebowej pojawili się także liczni politycy PiS, m.in. były prezydent Andrzej Duda, który złożył kondolencje Mateuszowi Morawieckiemu. Również prezes PiS Jarosław Kaczyński składał wieniec przy trumnie. Wśród polityków pojawili się także były minister kultury Piotr Gliński, były marszałek Sejmu Ryszard Terlecki, czy były szef MON Antoni Macierewicz. Była także była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska
„Miałem przekochaną mamę”
Były premier Mateusz Morawiecki pożegnał w kościele swoją mamę we wzruszający sposób.
Byliśmy bardzo szczęśliwi. Ja byłem szczęśliwy, bo miałem przekochaną mamę. Najwspanialszą. Pracowała, wychowując czwórkę dzieci na dwa etaty i na nocną zmianę. To mama tworzy dom. Dom to jest mama
Teraz, kiedy jej nie ma, ściany runęły, sufit spadł nam na głowę, a podłoga usuwa nam się spod nóg, ale ona trwa, bo zbudowała nam taki dom
O godzinie 15 w procesji pogrzebowej Jadwigę Morawiecką odprowadzono na Cmentarz Osobowicki. Karawan przyozdobiono proporczykiem z logo „Solidarności”.
