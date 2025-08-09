„Obecny rząd od samego początku – już dwa lata – nas prześladuje, dyskryminuje, nęka różnymi kontrolami. Skończyła się jedna kontrola, to była następna albo różne kontrole naraz. Ja się pytam, czy oni są Polakami? Czy oni służą Polsce? (…) Prosimy o zbieranie podpisów w obronie Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. Oni chcą nas zniszczyć. O tym wyraża się i premier, i poszczególni ministrowie. Ratujmy naszą kulturę, ratujmy naszą wiarę, ratujmy Polskę” – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor i założyciel Radia Maryja, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.
Resort kultury, po odrzuceniu propozycji ugody, jaką przedstawiła mu Fundacja „Lux Veritatis”, wraca do twierdzeń, że umowa o utworzeniu Muzeum „Pamięć i Tożsamość” jest nieważna. Fundacja się z tym nie zgadza. Jej pełnomocnik alarmował przed sądem, że nieważność będzie prowadziła do destrukcji Muzeum.
„Rząd nas prześladuje”
Jak wskazał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Muzeum „Pamięć i Tożsamość” ma pokazywać historię Polski od Mieszka I, a przez tę historię przeprowadzać ma św. Jan Paweł II.
Obecny rząd od samego początku – już dwa lata – nas prześladuje, dyskryminuje, nęka różnymi kontrolami. Skończyła się jedna kontrola, to była następna albo różne kontrole naraz. Ja się pytam, czy oni są Polakami? Czy oni służą Polsce? (…) Teraz chcą unieważnić umowę (…). Nigdy żaden podmiot nie był tak traktowany, jak my. Żaden! Tylko do nas. O co im chodzi? O to, że pamięć i tożsamość? Naród, który nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości, ginie i nie ma przyszłości. O tym chcemy pokazać, jaka była Polska, jacy powinniśmy być. To jest ogromny wysiłek również Fundacji „Lux Veritatis”. Moglibyśmy spokojnie coś innego robić albo może odpoczywać, ale podjęliśmy się takiej sprawy dla Polski, a rządzący cały czas nas dyskryminują, niszczą. Chcieli stworzyć taki proces, że pan minister Gliński, wicepremier w poprzednim rządzie i minister kultury i dziedzictwa narodowego; pani dyrektor Lidia Kochanowicz, ojciec Jan Król, i ja, że jesteśmy zorganizowaną grupą przestępczą
— wskazał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.
„Zamiast edukacji deprawacja”
Dyrektor Radia Maryja zaznaczył również, że rząd Donalda Tuska niszczy również polską szkołę. Oni – jak dodał – uderzają w rodzinę, edukację, w kulturę, a także w religię.
Zamiast edukacji deprawacja, zamiast wychowania do rodziny, tak zwane wychowanie zdrowotne
— podkreślił.
Krajowy Plan Odbudowy (KPO) – o którym teraz tak głośno – miał stanowić fundament odbudowy gospodarki, wsparcie dla kluczowych sektorów po pandemii COVID. Jednak, zamiast wspierać wszystkie sektory równomiernie, rząd skoncentrował się na finansowaniu wybranych grup i projektów, które często pomijają tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.
W Polsce te rządy tworzą kasty, a katolicy, to jest taka kasta najniższa. Nas katolików można niszczyć, wyzywać, można księdza zamordować, a mordercy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Można księdza pobić, można księdzu odebrać dobre imię, powiedzieć, że księża to jest zorganizowana grupa przestępcza
— zaznaczył o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.
Obrona Muzeum „Pamięć i Tożsamość”
Nadal zbierane są podpisy w obronie Muzeum „Pamięć i Tożsamość”.
Prosimy was dalej, może nie wszyscy rozumieją, to tłumaczcie im, o co tu chodzi. To jest okazja do edukowania jeden drugiego. To nie jest muzeum kogoś z nas, z Radia Maryja czy z telewizji. To jest muzeum narodu polskiego. Na tym nam zależy. Uczelnia to też nie jest nasz wybryk. Nam zależy na kształtowaniu dobrych dziennikarzy. Zobaczcie, jak pięknie telewizja trwa. (…) Dziękujemy za wszystko. Jeszcze raz prosimy o zbieranie podpisów w obronie Muzeum „Pamięć i Tożsamość”. Oni chcą nas zniszczyć. O tym wyraża się i premier, i poszczególni ministrowie. Ratujmy naszą kulturę, ratujmy naszą wiarę, ratujmy Polskę
— wskazał dyrektor i założyciel Radia Maryja.
