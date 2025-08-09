Robert Kwiatek, fotoreporter, który wykonał zdjęcia słynnemu Batmanowi, prezentującemu na prześcieradle napis „Byle nie Trzaskowski” w czasie wiecu Rafała Trzaskowskiego w Gdańsku, teraz może zostać ukarany! Właśnie dostał pismo z kancelarii adwokackiej, z którego wynika, że policjanci domagają się przeprosin i zapłaty przez niego 89 tys. zł. Za co? Zdjęcia wykonane przez fotoreportera z interwencji policji w sprawie Batmana miały rzekomo „naruszyć dobra osobiste” funkcjonariuszy.
Cała sprawa dotyczy jest związana z akcją człowieka przebranego za Batmana, który pod koniec maja w czasie wiecu Rafała Trzaskowskiego w Gdańsku wywiesił z okna pokoju hotelowego prześcieradło z napisem „Byle nie Trzaskowski”. Interweniowała wówczas policja, która wdarła się do hotelu, ale zdjęcia z całej tej sytuacji błyskawicznie rozprzestrzeniły się w mediach, pokazując śmieszność władzy walczącej z Batmanem. Teraz okazuje się, że kancelaria adwokacka w imieniu policjantów domaga się ukarania fotografa, który upublicznił przebieg interwencji ws. Batmana!
Batman złapany, Kwiatek ukarany a Polska się uśmiecha, niczym „Joker”. Uwaga hit sezonu! Pismo dziś odebrałem. Wezwanie do usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych. To się dzieje, to nie żart. Przeczytajcie proszę do końca też z tym pismami na zdjęciach. Panią adwokat daję na zdjęciu, bo robi mega karierę a ja ją w tym będę wspierał od dziś. Pismo to traktuje jako próbę wyłudzenia pieniędzy i zastraszenia dziennikarza… Otrzymałem je z kancelarii prawnej domagającej się z mej strony przeprosin, w stosunku do funkcjonariuszy, którzy bezprawnie wdarli się do hotelu, chcąc zatrzymać BATMANA
— przekazał na Facebooku Robert Kwiatek, fotoreporter.
Pismo publikuje w całości - zdjęcia. Pomijając aspekt prawny, bo sądy europejskie już rozstrzygały tę kwestię, dając prymat prawa do informacji nad ochronę osobistą funkcjonariuszy podczas interwencji. Nie wierzę, by Pani adwokat tego nie wiedziała, nie znała, może jest coś do ugrania, a chłopaki z policji kasę zapłacili, „żaden grosz nie śmierdzi”?
— zaznaczył.
Pani Adwokat Agnieszka Derezińska-Jankowska członek Pomorskiej Izby Adwokackiej - członek Krajowej Rady Adwokackiej, taka osoba widnieje na podpisanym piśmie, reprezentująca 9 policjantów w ich imieniu domaga się: zadośćuczynienia w wysokości zbiorczo 89.000 zł
— przekazał fotoreporter.
Żądanie przeprosin
To pikuś wiadomo zapłacę, sprzedam nerkę, motocykl i duszę, ale co dalej? Bo to nie koniec oczekiwań, mam m.in. opublikować na własny koszt przez okres 30 dni na swoim koncie na niebieskim tle: „Ja Robert Kwiatek przepraszam funkcjonariuszy policji, którzy w dniu 30 maja podjęli interwencję w hotelu Holland House Residence… za to, że pomimo braku zgody wykonałem zdjęcia z przebiegu interwencji, ujawniając wizerunek funkcjonariuszy, a następnie przekazałem zdjęcia innym podmiotom, które to dalej je udostępniały i TV o zasięgu ogólnopolskim. Opublikowania na własny koszt oświadczenia opublikuje przeprosiny, w ogólnopolskim wydaniu serwisu w głównym wydaniu serwisu internetowego TV Republika p.t. „Dzisiaj” w piątek o godz. 19.00… Przeprosiny mają być odczytane moim głosem, osobiście, spokojnym, jednostajnym, bez wyrażania emocji, bez wykonywania gestów, znaków ośmieszających czy umniejszających powagę przeprosin. W trakcie odczytywania będzie PANI - raczej pan, ale ok - znajdować się na jednolitym tle tak, aby Pani postać była widoczna od pasa do czubka głowy i zajmowała nie mniej niż 1/6 ale nie więcej niż 1/2 ekranu. W czasie odczytywania przeprosin ich pełny tekst winien być widoczny na pozostałej części ekranu w formie tekstu opisanego czarna czcionka opisanego Times New Roman o wielkości wypełniającej co najmniej 60 proc. części ekranu nie zajmowanej przez pana postaci. Przy czym odstępy między literami, wierszami, mają umożliwić normalne odczytanie tekstu”…
— napisał Kwiatek.
No cóż Pani mecenas i Panowie policjanci, widzimy się w sądzie, o ile on przyjemnie taki wniosek…
— zakończył swój wpis fotoreporter.
