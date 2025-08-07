„Sprawa dewastacji pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie musi być szybko wyjaśniona a sprawcy tego haniebnego czynu ukarani” - napisał na platformie X Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.
Ktoś zdewastował pomnik „Rzeź Wołyńska” w Domostawie w województwie podkarpackim. Na cokole pomnika namalowano banderowską flagę, a także dodano napis „chwała UPA”. Politycy Konfederacji i Korony Polskiej Grzegorza Brauna błyskawicznie obwinili o całą sytuację Ukraińców, ale w praktyce nie można wykluczyć, że to bulwersujące zdarzenie to rosyjska prowokacja obliczona na zaognienie stosunków polsko-ukraińskich.
Do sytuacji odniósł się rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.
Sprawa dewastacji pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie musi być szybko wyjaśniona a sprawcy tego haniebnego czynu ukarani. Zamiast rewanżyzmu i ścigania przeciwników politycznych warto się zająć prawdziwymi problemami
— napisał.
Pomnik „Rzeź Wołyńska” został odsłonięty w lipcu 2024 r. Odlana w brązie rzeźba przedstawia orła, którego korpus jest umieszczony w płomieniach, a na skrzydłach umieszczono nazwy miejscowości, których mieszkańcy zostali wymordowani przez UPA. W środku monumentu znajduje się wycięty krzyż, a w nim trójzębne widły, na które nabite jest ciało dziecka. U podstawy pomnika z jednej strony znajduje się rodzina z dziećmi w płomieniach, a z drugiej - także w płomieniach – głowy dzieci nabite na sztachety płotu. Pomnik wraz z cokołem ma 20 metrów wysokości.
Ze względu na drastyczną wymowę pomnik budzi skrajne emocje. Przez dłuższy czas nie mógł znaleźć swojego miejsca, wiele miejscowości nie chciało go postawić na swoim terenie: Rzeszów, Toruń, Jelenia Góra, Stalowa Wola. W efekcie monument stanął przy trasie Via Carpatia w okolicy Domostawy (pow. niżański, gm. Jarocin).
Polskę i Ukrainę od wielu lat różni pamięć o roli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, która w latach 1943-1945 dopuściła się ludobójczej czystki etnicznej na ok. 100 tysięcy polskich mężczyzn, kobiet i dzieci. O ile dla polskiej strony była to zbrodnia ludobójstwa (masowa i zorganizowana), o tyle dla Ukraińców był to efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za który w równym stopniu odpowiedzialne były obie strony. Dodatkowo Ukraińcy chcą postrzegać OUN i UPA wyłącznie jako organizacje antysowieckie (ze względu na ich powojenny ruch oporu wobec ZSRS), a nie antypolskie.
