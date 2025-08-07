Ktoś zdewastował pomnik „Rzeź Wołyńska” w Domostawie w województwie podkarpackim. Na cokole pomnika namalowano banderowską flagę, a także dodano napis „chwała UPA”. Politycy Konfederacji i Korony Polskiej Grzegorza Brauna błyskawicznie obwinili o całą sytuację Ukraińców, ale w praktyce nie można wykluczyć, że to bulwersujące zdarzenie to rosyjska prowokacja obliczona na zaognienie stosunków polsko-ukraińskich.
Pomnik autorstwa Andrzeja Pityńskiego został wzniesiony w 2024 roku. Ma kształt orła, a jego korpus jest umieszczony w płomieniach, widać w nim też tryzub, na który nabite jest ciało dziecka. Znajduje się na nim też napis „Rzeź Wołyńska”.
Ktoś zdewastował pomnik, malując na nim banderowską flagę i zamieszczając napis chwalący zbrodniczą Ukraińską Powstańczą Armię, odpowiedzialną za dokonanie ludobójstwa Polaków na Wołyniu.
Dzwoniłem do służby prasowej policji w Nisku: jakby co, to nie jest żaden fejk (informację potwierdziła podkomisarz Katarzyna Pracało). Tak, pomnik ofiar rzezi wołyńskiej w Domostawie został zdewastowany. Jeszcze nie wiadomo, kto to zrobił. Tak czy siak, wielki skandal. Jedni powiedzą: „to na pewno rosyjska prowokacja!”, drudzy: „wiadomo, że to sprawka Ukraińców!”. Tymczasem jedno i drugie jest w sumie równie prawdopodobne. Rosjanie chętnie skłócają Polaków i Ukraińców, ale czasem nie muszą tego robić, bo ukraińskie media i politycy (a z naszej strony Braun i jego wyznawcy) świetnie samo sobie z tym radzą, nie potrzebują pomocy ani inspiracji z Moskwy
— napisał na platformie X dr Maciej Pieczyński, publicysta, ukrainista.
Reakcja polityków Konfederacji
Wielu polityków Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna błyskawicznie obwiniło za to bulwersujące zdarzenie Ukraińców. Na razie jednak nie wiadomo, kto tak naprawdę jest sprawcą dewastacji.
Chcieliśmy Ukraińców? No to mamy. Zdewastowano pomnik ofiar ludobójstwa w Domostawie. Banderowska flaga i hasło ku czci rzeźników z UPA. To nie jest prowokacja – to efekt bezkarnego wybielania banderyzmu i lizania ukraińskich butów. Potomkowie tych morderców robią tu, co chcą
— napisał poseł Włodzimierz Skalik, wiceprezes Konfederacja Korony Polskiej.
Banderowcy zbeszcześcili pomnik wołyński w Domostawie. Skandaliczne zachowanie!
— ocenił sytuację Piotr Zduńczyk, polityk Konfederacji.
W nocy zdewastowano pomnik ofiar UPA w Domostawie. Banderowska flaga i hasło ku czci UPA – tutaj, na naszej ziemi. Sprowadziliśmy miliony i udajemy, że problemu nie ma. A problem rośnie. Bo jeśli nie wymagamy szacunku i nie domagamy się prawdy, to dostajemy właśnie taką pogardę
— zaznaczył Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.
Banderowcy zdewastowali pomnik w Domostawie. Deportacja dla sprawców NATYCHMIAST!
— napisał Łukasz Kolada, kierownik działu analiz prawnych Konfederacji.
