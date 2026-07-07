Kościół katolicki wspomina bł. Rodzinę Ulmów z Markowej

7 lipca 1935 r. Józef Ulma i Wiktoria Niemczak zawarli sakrament małżeństwa w kościele parafialnym św. Doroty w Markowej / autor: Vatican Media
7 lipca 1935 r. Józef Ulma i Wiktoria Niemczak zawarli sakrament małżeństwa w kościele parafialnym św. Doroty w Markowej / autor: Vatican Media

Dziś Kościół katolicki wspomina w liturgii błogosławioną Rodzinę Ulmów: Józefa, Wiktorię i ich siedmioro dzieci, zamordowanych przez niemieckich żandarmów za ukrywanie Żydów. W parafii św. Doroty w Markowej, gdzie znajduje się sarkofag z doczesnymi szczątkami Samarytan z Markowej, zaplanowano uroczyste Msze święte.

Święto w Markowej

Głównej Eucharystii o godz. 11.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi bp Stanisław Jamrozek. W czasie Mszy św., razem z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, wierni będą modlić się za mieszkańców województwa podkarpackiego. Patronami tego regionu są bowiem błogosławieni męczennicy z Markowej.

Dlaczego 7 lipca?

Data nie jest przypadkowa. 7 lipca 1935 r. Józef Ulma i Wiktoria Niemczak zawarli sakrament małżeństwa w kościele parafialnym św. Doroty w Markowej. Kościół wybrał więc na liturgiczne wspomnienie Ulmów nie dzień ich śmierci, ale rocznicę ślubu Józefa i Wiktorii.

W czasie przygotowań do beatyfikacji podkreślano, że ta data pozwala spojrzeć na Ulmów nie tylko przez pryzmat męczeństwa, ale także przez ich codzienne życie: małżeństwo, rodzinę, pracę, wychowanie dzieci i otwartość na innych. To z tego domu, zakorzenionego w Markowej i w wierze, wyszła później decyzja o przyjęciu pod dach prześladowanych Żydów.

Samarytanie z Markowej

Ulmowie zostali zamordowani przez niemieckich żandarmów 24 marca 1944 r. za pomoc udzielaną żydowskim współobywatelom i sąsiadom. Razem z nimi zginęli ukrywani w ich domu Żydzi z rodzin Goldmanów, Grünfeldów i Didnerów.. 10 września 2023 roku w Markowej Ulmowie, jako pierwsza rodzina w historii Kościoła - zostali beatyfikowani. Na ołtarze wyniesiono nie tylko rodziców - Józefa i Wiktorię, ale także ich dzieci: Stasię, Basię, Władzia, Frania, Antosia, Marysię i bezimienne dziecko, które zaczęło przychodzić na świat w momencie egzekucji.

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Heschel Center News/Karol Darmoros/Vatican Media

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Zespół wPolityce.pl

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