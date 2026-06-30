W Watykanie odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

W Ogrodach Watykańskich odsłonięto 30 czerwca mozaikę z wizerunkiem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Odsłonięty wizerunek pobłogosławił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. To wielka radość dla polskiego Kościoła. Niech Matka Boża Gietrzwałdzka ma w swej opiece Ojca Świętego i cały Kościół – powiedział obecny na uroczystości abp Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Wśród wielu wizerunków maryjnych w Ogrodach Watykańskich od 30 czerwca znajduje się także mozaika Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Wykonana w pracowni mozaikarskiej w Castel Gandolfo została odsłonięta w obecności kard. Pietro Parolina, s. Raffaelli Petrini, prezydenta Gubernatoratu Państwa Watykańskiego oraz hierarchów polskiego Kościoła, a także przedstawiciela Prezydenta RP i wielu Polaków mieszkających w Rzymie.
Duchowa łączność Kościoła w Polsce z Watykanem
Jak mówiono podczas uroczystości, odsłonięcie tego wizerunku z okazji rozpoczęcia obchodów 150 rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, świadczy o głębokim związku duchowym pomiędzy Kościołem w Polsce i Stolicą Apostolską.
Podczas uroczystości arcybiskup Józef Górzyński metropolita warmiński, Matka Boża Gietrzwałdzka w tym wizerunku będzie otaczać opieką Ojca Świętego i cały Kościół. Wyraził nadzieję, że również będzie możliwe gościć Leona XIV w Polsce w najbliższym czasie.
Błogosławieństwo Ojca Świętego
Abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wskazał na wielkie duchowe dziedzictwo Kościoła w Polsce.
Dziś Gietrzwałd przychodzi do Watykanu
— powiedział. Dodał, że inauguracja mozaikę Matki Bożej z Gietrzwałdu przyczyni się do pogłębienia więzi pomiędzy polską a Stolicą Apostolską.
Pokazujemy piękno życia duchowego i kultu maryjnego w Polsce. Cieszymy się, że Matka Boża Gietrzwałdzka dotarła do Watykanu, że tu będzie błogosławić Ojca Świętego, Kościół i Rzym
— powiedział. Również podkreślił, że Ojciec Święty jest zaproszony do odwiedzenia Polski. A być może będzie to okazją także do uznania za błogosławioną jedną z dziewcząt, której w Gietrzwałdzie objawiała się Maryja.
List od prezydenta RP
List od prezydenta RP Karola Nawrockiego odczytał obecny na uroczystości Zbigniew Bogucki, szef kancelarii Prezydenta RP. W liście prezydent wskazał, że objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie miały wymiar duchowy, ale także patriotyczny Maryja bowiem przemówiła do dzieci w języku polskim – zakazanym wówczas na tym terenie przez władze zaboru pruskiego.
Mozaika Matki Bożej Gietrzwałdzkiej umieszczona w Watykanie została wykonana w pracowni w Castel Gandolfo. Wszystkie kamyki mozaiki były cięte ręcznie. Użyto także elementów z 24-karatowego złota.
Objawienia w Gietrzwałdzie
Objawienia Maryi w Gietrzwałdzie – jedyne na ziemiach polskich uznane oficjalnie przez Kościół – miały miejsce od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Maryja objawiła się dwóm dziewczynkom – Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej. Wezwała w swym przesłaniu do odmawiania różańca, do pokuty i nawrócenia, trzeźwości i zachowywania wiary.
Wojciech Rogacin, ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan/Vatican News PL
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/763889-w-watykanie-odslonieto-mozaike-matki-bozej-gietrzwaldzkiej
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