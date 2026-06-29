35 metropolitów, w tym trzech Polaków, otrzymało paliusze od papieża

Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI
Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Papież Leon XIV podczas Mszy w Watykanie w uroczystość świętych Piotra i Pawła nałożył paliusze, symbol jedności z biskupem Rzymu, 35 nowym metropolitom z całego świata. Byli wśród nich trzej Polacy: kardynał Konrad Krajewski z Łodzi, kardynał Grzegorz Ryś z Krakowa i arcybiskup Andrzej Przybylski z Katowic.

W homilii w czasie Mszy w Bazylice Świętego Piotra w poniedziałkową uroczystość patronów Rzymu i jego diecezji papież powiedział:

Komunii w Kościele nie buduje się przez usztywnianie własnych stanowisk, lecz przez szukanie w sercach wszystkich punktów spotkania w prawdzie, w której świetle każdy staje się dla drugiego człowieka narzędziem wzrostu.

„Słuchać głosów każdego”

Leon XIV wskazał zadanie powierzone świętemu Piotrowi i jego następcom:

Słuchać głosów każdego, rozeznawać natchnienia, prowadzić wspólne drogi, korygować błędy, pouczać, dodawać otuchy, napominać i towarzyszyć braciom.

Jak dodał, to współpraca „dla zbawienia siebie nawzajem i całej ludzkości”.

Przykład Piotra jest jednak zaproszeniem także dla każdego chrześcijanina, aby stawał się budowniczym jedności: stawiając Boga w centrum własnego życia i stając się bliskim braciom, uważnym na ich losy i potrzeby, aby żyć z nimi w miłości i w ten sposób dopełnić głoszenia Ewangelii

— zauważył papież.

Przywołując postać świętego Pawła stwierdził, że „Apostoł Narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości”.

Leon XIV przywołał słowa świętego Augustyna: „Bóg wziął prześladowcę Kościoła i uczynił go posłańcem pokoju”.

Uczyć się od świętych Piotra i Pawła

Jak zaznaczył, należy uczyć się od świętych Piotra i Pawła, jak być „budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości”.

Papież mówił o symbolice paliuszy, nakładanych nowym metropolitom.

Te pasy z białej wełny, ozdobione krzyżami, wyrażają zobowiązanie każdego pasterza, ale także każdego chrześcijanina, aby brał na swoje ramiona powierzonych mu braci i siostry, niczym jagnięta z owczarni Pana, i poświęcał dla nich siły, czas, trud, a także życie, aby do wszystkich dotarła Ewangelia i aby cały świat znalazł w niej harmonię i zgodę

— powiedział Leon XIV.

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PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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