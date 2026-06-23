Zmiany w Instytucie NIEDZIELA. Jest nowy prezes zarządu!

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo powołał nowy Zarząd Instytutu NIEDZIELA. Prezesem został Mariusz Książek. Z kolei ks. kan. dr Mariusz Bakalarz pokieruje od teraz Katolickim Radiem Fiat. Zmiany są związane z upływem pięcioletniej kadencji zarządu.
Na wczorajszym spotkaniu w siedzibie redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” abp Wacław Depo wyraził ks. Mariuszowi Bakalarzowi głęboką wdzięczność za dotychczasową posługę.
W skład nowego Zarządu, obok prezesa Mariusza Książka, jako zastępcy prezesa weszli: ks. kan. mgr lic. Paweł Rozpiątkowski (kapłan diecezji sosnowieckiej) oraz ks. dr Mariusz Trojanowski, sekretarz Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego
— czytamy na portalu Niedziela.pl.
„Wiele dobra, życzliwości, wyrozumiałości”
Metropolita częstochowski powierzył nowy zarząd opiece Matki Bożej.
Swoją pięcioletnią kadencję ks. Bakalarz określił jako czas „uczenia się, poznawania i tworzenia czegoś, co w tym roku świętuje swój wielki jubileusz 100-lecia”.
To dla mnie zaszczyt, że mogłem dołożyć swój mały kawałek do tej wielkiej, pięknej mozaiki działania „Niedzieli”. Pan Bóg dał mi tę łaskę, że mogłem poznać tych wszystkich fantastycznych ludzi, którzy tworzą „Niedzielę” – ludzi oddanych, utalentowanych, którzy często poświęcili tutaj długie lata swojego życia. Dziękuję za wszystkie nasze wspólne sukcesy i nagrody, w tym za dynamiczny rozwój portalu niedziela.pl. Przepraszam za to, co się nie udało, za zawiedzione nadzieje czy rozczarowania względem Państwa oczekiwań. Życzę, aby Pan Bóg błogosławił temu dziełu, niech się rozwija. Nowemu Zarządowi życzę dokładnie tego, czego sam doświadczyłem: wiele dobra, życzliwości i wyrozumiałości ze strony zespołu
—- powiedział.
Również nowy prezes Mariusz Książek (dotychczasowy zastępca ks. Bakalarza) dziękował swojemu poprzednikowi za codzienną współpracę i wprowadzanie atmosfery „wielkiego spokoju”.
Pamiętam, jak po pierwszym spotkaniu pracownicy różnych działów opowiadali, że pierwszymi słowami, z jakimi ks. Mariusz do nich przyszedł, było pytanie: „W czym mogę pomóc?”. Za tę postawę i za to, że uczyłem się od Księdza spokoju, bardzo dziękuję
— wspominał.
Niedziela.pl/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/763326-zmiany-w-instytucie-niedziela-jest-nowy-prezes-zarzadu
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