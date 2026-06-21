Papież apeluje o otwarte serca dla uchodźców. „Świat bardzo tego potrzebuje”

Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI
Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Papież Leon XIV zaapelował o przyjmowanie uchodźców, którzy poszukują ochrony i bezpieczeństwa. Jak mówił podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie, nikt nie może odwracać się w drugą stronę wobec tych osób.

Zwracając się do tysięcy osób przybyłych na południową modlitwę na Plac Świętego Piotra, papież nawiązał do obchodzonego wczoraj Światowego Dnia Uchodźcy, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę uchwalenia Konwencji dotyczącej statusu uchodźców w 1951 roku.

Powstała ona, by chronić osoby prześladowane i zmuszone do opuszczenia swojej ziemi, domu i rodziny. Wyrażam pragnienie, by duch, który zainspirował narody do opracowania tego ważnego narzędzia międzynarodowego, także dzisiaj dalej oświecał sumienia rządzących państwami

— oświadczył Leon XIV.

Świat bardzo tego potrzebuje”

Następnie dodał:

Nikt nie może odwrócić się w drugą stronę w obliczu tego, kto szuka ochrony i bezpieczeństwa. Apeluję do wszystkich, by przyjąć tych, którzy są ofiarami prześladowań, by mogli żyć w pokoju, z godnością i patrzeć z nadzieją w przyszłość.

W rozważaniach poprzedzających modlitwę papież powiedział:

Tak jak wtedy, tak i dziś trudne jest dochowywanie wierności nauczaniu Jezusa i głoszenie jego słowa; odpowiadanie na nienawiść miłością, na przemoc silniejszych - łagodnością, na zniechęcenie - wytrwałością.

Dlatego trzeba, abyśmy zakorzeniali naszą wiarę i naszą misję w silnej relacji z nim. To daje nam siłę do niepoddawania się i ciągłego przekazywania wszystkim, w każdych okolicznościach, jego orędzia nadziei, miłości i pokoju. Świat bardzo tego potrzebuje

— stwierdził Leon XIV.

Na placu w Watykanie obecnych było wielu Polaków.

PAP/tt

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Zespół wPolityce.pl

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