Od ministra do proboszcza. W wieku 80 lat zmarł ks. Michael Tate

Zmarł ks. Michael Tate / autor: Fratria
Zmarł ks. Michael Tate / autor: Fratria

Był senatorem, ministrem sprawiedliwości i ambasadorem Australii przy Stolicy Apostolskiej. Ostatecznie wybrał jednak życie z dala od wielkiej polityki – posługę proboszcza na Tasmanii. Ks. Michael Tate zmarł 5 czerwca w wieku 80 lat – donosi australijski „The Catholic Weekly”.

Spotkanie z Janem Pawłem II

Jedną z historii, które ks. Tate chętnie opowiadał, było pożegnalne spotkanie z Janem Pawłem II w 1996 roku. Papież zapytał ówczesnego australijskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej: „Cóż, Ekscelencjo, jakie będzie pańskie następne zadanie?”. Tate odpowiedział: „Ojcze Święty, właściwie zamierzam przygotowywać się do kapłaństwa”. Jan Paweł II miał wtedy ożywić się i powiedzieć z uśmiechem: „Późne powołanie!”. „Nie, Ojcze Święty – odpowiedział Tate – wczesne powołanie długo odkładane”.

Z polityki do parafii

Michael Tate urodził się w 1945 roku w Sydney, ale dorastał w Hobart. Studiował prawo na Uniwersytecie Tasmańskim, a w 1971 roku uzyskał magisterium z teologii na Uniwersytecie Oksfordzkim. Po powrocie wykładał prawo w Hobart i został dziekanem wydziału prawa.

W 1977 roku został wybrany do Senatu jako polityk Partii Pracy. W latach 1987-1993 był ministrem sprawiedliwości w rządach Boba Hawke’a i Paula Keatinga. Tasmański historyk Michael Roe oceniał, że „choć Tate zawsze pozostawał lojalny wobec Partii Pracy, był bardzo niezależnym człowiekiem, choć w granicach solidarności klubu parlamentarnego”.

Wiara i służba

W 1993 roku Tate zrezygnował z mandatu senatora i został ambasadorem Australii w Hadze oraz przy Stolicy Apostolskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 2000 roku w katedrze Najświętszej Maryi Panny w Hobart, mając 54 lata. Przez kolejne 26 lat służył jako proboszcz na Tasmanii.

Abp Tony Ireland wspomina go jako wyjątkowego kapłana: „Ks. Michael był jedyny w swoim rodzaju: wybitnie uzdolniony intelektualnie, świetnie nawiązujący kontakt z ludźmi, niezwykle hojny i wierny jako pasterz, który kochał swój lud”.

Karol Darmoros/Vatican News PL

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych