Już w piątek, 19 czerwca, w Gdańsku w ramach znanego już naszym czytelnikom cyklu „Spotkania z Duchowością” odbędzie się bezpłatna projekcja filmu „Wyrok na niewinnych”, po której zaplanowano dyskusję z udziałem cenionych gości. To propozycja dla wszystkich, którzy szukają w kinie nie tylko rozrywki, ale też przestrzeni do głębszej refleksji.
Głównym punktem spotkania, jak zawsze będzie pokaz filmu. „Wyrok na niewinnych”, przybliża kulisy jednej z najbardziej polaryzujących spraw sądowych w historii USA – walki wokół sądowego procesu Roe przeciw Wade. To poruszające kino, które dotyka fundamentalnych pytań o ludzką moralność, prawo i duchowość.
Po seansie organizatorzy zapraszają na rozmowę, która pozwoli szerzej spojrzeć na tematykę poruszoną w produkcji. Debatę po filmie uświetni obecność znanych i cenionych ekspertów oraz publicystów:
• Magda Korzekwa-Kaliszuk – prawniczka, znana działaczka społeczna,
• Konstanty Radziwiłł – lekarz, były minister zdrowia i doświadczony polityk.
Spotkanie poprowadzi Grzegorz Górny, co jak zawsze gwarantuje dyskusję na najwyższym poziomie merytorycznym. Na „Spotkania z duchowością’, które są wydarzeniami całkowicie bezpłatnymi zapraszają Wspólnota Mężczyźni w Drodze oraz Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej
• Data: 19 czerwca 2026 roku (piątek)
• Godzina: 19:00
• Miejsce: Gdańsk, ul. Nowickiego 2, Aula Jana Pawła II
• Wstęp: Wolny
Patronat medialny nad wydarzeniem objęła m.in. telewizja MaxMedia, a więcej bieżących informacji na temat wydarzenia można znaleźć na profilu na Facebooku: Spotkania z Duchowością.
olnk/mat.prasowe
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/762663-pokaz-filmu-wyrok-na-niewinnych-i-wyjatkowa-dyskusja
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