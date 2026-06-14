Filmowe Spotkanie z Duchowością w Gdańsku: Pokaz filmu „Wyrok na niewinnych” i wyjątkowa dyskusja

zdj. ilustracyjne / autor: Pixabay/mat.prasowe
zdj. ilustracyjne / autor: Pixabay/mat.prasowe

Już w piątek, 19 czerwca, w Gdańsku w ramach znanego już naszym czytelnikom cyklu „Spotkania z Duchowością” odbędzie się bezpłatna projekcja filmu „Wyrok na niewinnych”, po której zaplanowano dyskusję z udziałem cenionych gości. To propozycja dla wszystkich, którzy szukają w kinie nie tylko rozrywki, ale też przestrzeni do głębszej refleksji.

Głównym punktem spotkania, jak zawsze będzie pokaz filmu. „Wyrok na niewinnych”, przybliża kulisy jednej z najbardziej polaryzujących spraw sądowych w historii USA – walki wokół sądowego procesu Roe przeciw Wade. To poruszające kino, które dotyka fundamentalnych pytań o ludzką moralność, prawo i duchowość.

Po seansie organizatorzy zapraszają na rozmowę, która pozwoli szerzej spojrzeć na tematykę poruszoną w produkcji. Debatę po filmie uświetni obecność znanych i cenionych ekspertów oraz publicystów:

• Magda Korzekwa-Kaliszuk – prawniczka, znana działaczka społeczna,

• Konstanty Radziwiłł – lekarz, były minister zdrowia i doświadczony polityk.

Spotkanie poprowadzi Grzegorz Górny, co jak zawsze gwarantuje dyskusję na najwyższym poziomie merytorycznym. Na „Spotkania z duchowością’, które są wydarzeniami całkowicie bezpłatnymi zapraszają Wspólnota Mężczyźni w Drodze oraz Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej

• Data: 19 czerwca 2026 roku (piątek)

• Godzina: 19:00

• Miejsce: Gdańsk, ul. Nowickiego 2, Aula Jana Pawła II

• Wstęp: Wolny

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła m.in. telewizja MaxMedia, a więcej bieżących informacji na temat wydarzenia można znaleźć na profilu na Facebooku: Spotkania z Duchowością.

autor: mat. prasowe
autor: mat. prasowe

olnk/mat.prasowe

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