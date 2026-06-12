Awaria samolotu z papieżem! Co z Leonem XIV?

Papież Leon XIV wyszedł z samolotu tuż przed odlotem z Teneryfy w piątek - informuje korespondentka PAP z pokładu maszyny. W chwili, gdy samolot linii Iberia Airbus A320 przygotowywał się do startu pilot powiadomił, że z powodu problemu technicznego odlot jest opóźniony; nie chciał się włączyć silnik.
Ponownie dostawiono schodki samolotu, pod które podszedł król Hiszpanii Filip VI tuż po tym, gdy chwilę wcześniej pożegnał papieża.
Leon XIV wyszedł z samolotu i wszedł z królem do budynku lotniska.
Silnik nie chciał się włączyć
Pilot powiedział dziennikarzom, że nie chciał się włączyć silnik, prawdopodobnie z powodu wiatru, dlatego samolot został przestawiony w innym kierunku.
Jak wcześniej poinformował hiszpański publiczny nadawca RTVE, piloci zachowują szczególną ostrożność, a usunięcie usterki technicznej może potrwać około 30 minut.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/762498-awaria-samolotu-z-papiezem-co-z-leonem-xiv
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