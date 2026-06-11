120 tysięcy osób zgromadziło się wokół bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie, gdzie papież Leon XIV odprawił Mszę i zainaugurował jej najwyższą wieżę Jezusa Chrystusa. Uroczystości zakończyło sugestywne podświetlenie świątyni i pokaz fajerwerków.
Po Mszy, odprawionej przez papieża w budowanej od 144 lat bazylice, odbyła się inauguracja wieży wysokości 172,5 metra, którą wieńczy wielki krzyż. Leon XIV pobłogosławił wieżę, a uroczysty akt przed świątynią obserwowały dziesiątki tysięcy osób z całego świata zgromadzonych wokół Sagrada Familia i na wszystkich ulicach prowadzących do niej.
Następnie bazylika zaprojektowana przez Antoniego Gaudiego została podświetlona.
Po tym spektaklu światła i dźwięku odbył się pokaz fajerwerków, które rozświetliły niebo nad Barceloną.
Ceremonia wywołała zachwyt obecnych.
Papieska Msza i inauguracja najwyższej z 18 wież odbyła się w przypadającą w środę setną rocznicę śmierci Gaudiego.
W czwartek rano Leon XIV zakończy wizytę w Barcelonie i jako pierwszy papież w historii poleci na Wyspy Kanaryjskie, by zapoznać się z sytuacją przybywających tam migrantów. Odwiedzi Gran Canarię i Teneryfę.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/762358-to-widowisko-z-udzialem-papieza-zapiera-dech-w-piersiach-wideo
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