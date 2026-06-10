Drugiego dnia wizyty papieża Leona XIV w Barcelonie odbyło się kulminacyjne wydarzenie tego etapu jego podróży do Hiszpanii. Papież odprawił Mszę św. w budowanej od 144 lat Bazylice Sagrada Familia (Świętej Rodziny). Po liturgii zainagurowana została Wieża Jezusa Chrystusa, najwyższa w tej świątyni.
Msza została odprawiona w 100. rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, autora projektu bazyliki. Papież oddał hołd architektowi przy jego grobie. W Watykanie trwa proces beatyfikacyjny Gaudiego, nazywanego „Bożym architektem”.
Leona XIV powitali w Sagrada Familia król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja. Obecny był także premier Pedro Sanchez. Wokół bazyliki zgromadziły się tysiące ludzi.
Jej niedoskonałość nie jest brakiem
Papież powiedział w homilii, że ten wieczór jest świętem dla całej Barcelony i narodu hiszpańskiego, a zwłaszcza - podkreślił - katalońskiego.
Barcelona i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni, będącej także znakiem jedności i zgody dla całej Hiszpanii, i podnoszą oczy, aby spotkać się z obliczem Boga Ojca
— powiedział. Przypomniał, że bazylikę konsekrował papież Benedykt XVI w 2010 roku.
Ten kościół jest jedną budowlą złożoną z wielu kamieni, domem, który przez lata nieustannie wzrasta według tego samego projektu. Wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami tego dzieła, którego fundamentem i zwieńczeniem, początkiem i końcem jest Chrystus. O wiele bardziej niż pomnikiem, Bazylika Sagrada Familia pozostaje, także dziś, budowlą wciąż wznoszoną
— oświadczył.
Jej niedoskonałość nie jest brakiem, ponieważ świadczy o pragnieniu; nie oznacza niedostatku, lecz wyraża obietnicę, którą chcemy konsekwentnie wypełniać
— podkreślił.
Papież stwierdził, że wiara nadaje kształt kamieniom i sens tej budowli, a Gaudi był „architektem płonącym wiarą”, który „zaproponował nam duchową pielgrzymkę prowadzącą do spotkania z Chrystusem”.
Leon XIV zauważył przy tym, że „sztuka i piękno są wybitnymi kanałami ewangelizacji”. - Pokażmy, że Sagrada Familia jest najwyższym kościołem świata, nie po to, by wyróżniać się w światowych rankingach, lecz by prowadzić kroki Ludu Bożego pielgrzymującego na tej ziemi Katalonii z krzyżem, który oświetla drogę.
172,5 m
Budowa Sagrada Familia rozpoczęła się w 1882 roku. Część wzniesiona przez Gaudiego została wpisana przez UNESCO na listę światowego dziedzictwa w 2005 roku. Ma 18 wież, z których najwyższa - Wieża Jezusa Chrystusa, o wysokości 172,5 metra - została uroczyście zainaugurowana i pobłogosławiona przez Leona XIV po mszy w środę. Dzięki tej wieży bazylika stała się najwyższym kościołem na świecie.
Gaudi wybrał tę wysokość, aby wieża była o pół metra niższa od szczytu pobliskiej góry Montjuic, ponieważ uważał, że dzieło człowieka nie powinno przewyższać dzieła Boga. Na szczycie Wieży Jezusa Chrystusa znajduje się krzyż, wykonany ze szkła i białej szkliwionej ceramiki, o rozpiętości ramion wynoszącej około 13 metrów.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/762356-piekno-ktore-porusza-leon-xiv-w-sagrada-familia
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