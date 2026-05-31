Bóg a Polska i Śląsk. Ważne stanowisko arcybiskupa Przybylskiego

„Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się Śląsk i Polskę bez Boga. Nikt nie może od nas, ludzi wierzących, wymagać, byśmy ukrywali swoją wiarę, wstydzili się jej, czy sprowadzili ją tylko do prywatności. Wiara to całe nasze życie” - powiedział podczas niedzielnej pielgrzymki mężczyzn w Piekarach Śląskich metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski.
Wezwał do odbudowy fundamentów życia społecznego, rodzinnego i osobistego. Apelował także o obronę życia oraz prawdy o godności małżeństwa i rodziny, wskazując, że trwająca na Śląsku transformacja powinna opierać się na dobru każdego człowieka.
Doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich jak co roku zgromadziła tysiące wiernych, w tym biskupów oraz przedstawicieli władz, związków i stowarzyszeń.
Abp Przybylski, który objął katowicką archidiecezję jesienią ubiegłego roku, witając zgromadzanych wygłosił swoje pierwsze przesłanie społeczne z Piekar. Jak przyznał, towarzyszy mu „ludzka trema” i „z podziwem” zapoznał się z nauczaniem społecznym swoich poprzedników, wygłaszanym podczas piekarskich pielgrzymek. Określił je mianem „Lux ex Silesia” - światła ze Śląska.
„Wiara to całe nasze życie”
Arcybiskup mówił w swoim wystąpieniu, że nie da się Śląska oddzielić od wiary ani Śląska i Polski zrozumieć bez odniesienia do Pana Boga. Jak przekonywał, wiara to nie tylko sprawa prywatna, ale też moralna i społeczna.
— powiedział. Nasza wiara nie jest dla nikogo zagrożeniem, bo wiara w Chrystusa to szkoła miłości i sprawiedliwości, prawdy i dobra – zaznaczył.
Hierarcha apelował do wiernych, by świat wokół siebie budowali na trwałych fundamentach, a nie „na gonitwie za władzą, pieniędzmi, bogactwem, karierą”.
Chcę was dzisiaj wezwać do odbudowy fundamentów życia społecznego, rodzinnego i osobistego, zaczynając od odbudowywania prawdziwych więzi w Bogiem, z ludźmi i z samym sobą
— powiedział.
„Kościół nie chce nikogo zastępować”
Wyraził przekonanie, że Ślązacy, pozostając wierni tradycji i jednocześnie otwarci na nowoczesność, poradzą sobie z kolejną transformacją regionu, jeśli nie utracą swoich cech: pracowitości, rzetelności, solidarności i - jak mówił - „wielkiego oparcia na Bogu”. Podkreślił, że Górny Śląsk dysponuje zasobami, wiedzą i kompetencjami, a także zachowuje chrześcijańską duszę. Jego zdaniem, jeśli mieszkańcy będą pielęgnować, pogłębiać i rozwijać chrześcijaństwo, nie muszą obawiać się innowacji, nowych technologii, automatyzacji ani sztucznej inteligencji.
Jak podkreślił arcybiskup, to nieprawda, że Kościół hamuje i zamyka się na postęp, w zmieniającym się świecie chce natomiast stać na straży sprawiedliwości i miłości społecznej.
Kościół nie chce nikogo zastępować ani wyręczać, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o władzę, zarządzenie sprawami doczesnymi, ale chce być głosem sumienia, obrońcą, aby wszelkie przemiany i transformacje opierały się na absolutnym pierwszeństwie i dobru każdego człowieka (…)
— dodał.
Hierarcha zaznaczył też, że węgiel wciąż jest potrzebny gospodarce, a tam, gdzie są optymalne warunki wydobycia tego surowca, trzeba to wspierać i ułatwiać. Zwrócił uwagę, że w procesie transformacji nie można też zapominać o sytuacji górniczych rodzin i dobru wspólnym. Zwrócił się do rządzących, by nie dzielili ludzi, szanowali ich wiarę i tradycje oraz nie zapominali o zasadzie pomocniczości. Przestrzegł też przez podziałem ludzi na coraz bogatszych i coraz biedniejszych, co – jak dodał – można już obserwować na Śląsku.
„Rodzina to fundament życia”
Metropolita wezwał też mężczyzn do obrony życia oraz prawdy o godności małżeństwa i rodziny. Według arcybiskupa obecnie jesteśmy świadkami „bitwy o rodzinę”.
Dziś niemal każda instytucja deklaruje, że rodzina to fundament życia społecznego, a jednocześnie wielu uderza w to, co jest rdzeniem tego fundamentu – więzi małżeńskie i rodzinne. Ta więź to związek kobiety i mężczyzny, wierność małżeńska na dobre i na złe, aż do końca życia (…)
— dodał.
Wyraził przekonanie, że dziś podejmowane są próby rozerwania lub przynajmniej nadszarpnięcia tych więzi.
Proponuje się dzisiaj nazwać małżeństwem związki wolne, partnerskie czy humanistyczne. Zamiast pomagać małżeństwom rozwiązywać ich problemy, szuka się ułatwień, żeby rozwiązywać małżeństwa
— wskazał.
„To jest prawdziwa męskość”
Centralnym punktem pielgrzymki była msza św. na piekarskim wzgórzu, której przewodniczył bp Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej z Watykanu. W homilii mówił, że wielu mężczyzn próbuje udawać „twardzieli”, dusząc w sobie słabość czy zmęczenie, tymczasem – jak przekonywał – prawdziwa siła zaczyna się wtedy, kiedy potrafią zwrócić się o pomoc do Boga.
Dziś świat mówi: liczy się kariera, liczy się sukces, siła, władza, układy, pieniądze i dominacja. Ewangelia mówi: bracie, buduj jedność, nie podziały, wnoś pokój, nie agresję. Podnoś i umacniaj innych zamiast ich niszczyć czy zwalczać. To jest prawdziwa męskość
— podkreślił.
Bp Nykiel wyraził przekonanie, że ojczyzna, Kościół i rodziny potrzebują mężczyzn, którzy nie „będą mentalnymi chłopcami ani zniewieściałymi produktami mainstreamu w dorosłych ciałach”, ale prawdziwych ojców. Ojcostwo – kontynuował - to nie jedynie biologia i przekazanie materiału genetycznego następnym pokoleniom, ale odpowiedzialność - za żonę, życie poczęte, dzieci, rodzinę, wspólnotę, wiarę i ojczyznę.
Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od kilkuset lat. Pierwsza pielgrzymka do słynącego z cudownych uzdrowień obrazu przybyła tam w 1676 r. Majowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców oraz sierpniowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium, gromadzą co roku tysiące wiernych i należą do największych wydarzeń religijnych na Śląsku. Pielgrzymi przybywają do Piekar zarówno pieszo - w grupach parafialnych i indywidualnie - jak i na rowerach i innymi środkami transportu.
xyz/PAP
