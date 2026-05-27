Niezwykłe nagranie. Starszy ksiądz zasłabł. Pomógł mu Leon XIV!

Papież Leon XIV udzielił pomocy starszemu księdzu, który zasłabł, prawdopodobnie z powodu upału, podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra. Włoskie media opublikowały nagranie tej sceny.
Ksiądz czekał w kolejce do papieża z innymi osobami, które mogły podejść do niego i podać mu rękę na zakończenie audiencji generalnej w Watykanie. Kapłan zemdlał, co zobaczył papież z odległości kilku metrów.
Co się stało?
Leon XIV od razu zszedł po schodach z zadaszonego podestu i ruszył z pomocą księdzu. Nachylił się nad nim, by sprawdzić, co się stało. Przyklęknął następnie przy nim na dłuższą chwilę.
Watykański personel natychmiast zajął się mężczyzną, by udzielić mu pierwszej pomocy. Ksiądz został odwieziony na wózku z nasłonecznionego Placu Świętego Piotra. Dopiero wtedy papież wrócił na swoje miejsce, by dalej witać się z uczestnikami audiencji.
W Rzymie temperatury przekraczają obecnie 30 stopni Celsjusza. Z tego powodu obowiązuje pierwszy tego lata alert pogodowy.
Adrian Siwek/PAP
