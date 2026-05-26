Relikwie bł. Stefana Wyszyńskiego trafią do rzymskiej bazyliki! Wyjątkowa uroczystość na Zatybrzu

Tablica pamiątkowa w bazylice Matki Bożej na Zatybrzu / autor: vaticannews.va
Rzym przygotowuje się do wyjątkowych obchodów związanych z osobą bł. Stefana Wyszyńskiego. W 45. rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia w jednej z najstarszych bazylik Wiecznego Miasta odprawiona zostanie uroczysta Msza św. o jego kanonizację. Najważniejszym momentem wydarzenia będzie wprowadzenie relikwii kard. Wyszyńskiego do świątyni, z którą był związany przez ponad dwie dekady jako jej kardynał tytularny.

Modlitwa o kanonizację Prymasa Tysiąclecia

Uroczystości odbędą się w czwartek, 28 maja o godz. 17.30 w bazylice Matki Bożej na Zatybrzu (Santa Maria in Trastevere). Świątynia od 1957 roku aż do śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego była jego kościołem tytularnym.

Mszy św. sprawowanej w języku włoskim przewodniczyć będzie prymas Polski abp Wojciech Polak.

Do wzięcia udziału w uroczystości zaproszeni są Polacy mieszkający w Rzymie oraz wierni języka włoskiego związani z duchowym dziedzictwem bł. Stefana Wyszyńskiego”

— podkreślają organizatorzy wydarzenia.

Centralnym punktem liturgii stanie się uroczyste wniesienie relikwii bł. Stefana Wyszyńskiego. Od tej chwili wierni odwiedzający bazylikę będą mogli modlić się przy relikwiach Prymasa Tysiąclecia, jednego z najważniejszych świadków wiary XX wieku.

Bazylika z wyjątkowym związkiem z Polską

Santa Maria in Trastevere należy do najbardziej znanych i najstarszych świątyń Rzymu. Położona w historycznej dzielnicy Zatybrze od wieków jest ważnym miejscem modlitwy i pielgrzymek.

Bazylika ma również szczególne znaczenie dla polskiej historii Kościoła. Już w XVI wieku jej kardynałem tytularnym był Stanisław Hozjusz – jeden z najważniejszych uczestników Soboru Trydenckiego i czołowych postaci kontrreformacji. Do dziś we wnętrzu świątyni znajduje się jego nagrobek.

Kilkaset lat później z bazyliką związany został także kard. Stefan Wyszyński.

Symbol niezłomności wobec komunizmu

Kard. Wyszyński otrzymał tytuł Santa Maria in Trastevere po nominacji kardynalskiej dokonanej przez Piusa XII w 1953 roku. W okresie PRL stał się nie tylko przywódcą Kościoła w Polsce, ale również symbolem oporu wobec komunistycznych władz.

Prymas był dobrze znany także w samym Rzymie. Włoski dziennikarz Silvio Negro pisał o nim już w 1958 roku jako o człowieku, którego postrzegano jednocześnie jako „męczennika i zwycięzcę”. Każda jego wizyta w Wiecznym Mieście przyciągała tłumy wiernych.

W organizację zaangażowali się polscy hierarchowie

Uroczystość przygotowywana jest we współpracy z Ambasadą RP przy Stolicy Apostolskiej kierowaną przez ambasadora Adama Kwiatkowskiego.

W organizację wydarzenia włączyli się również metropolita warszawski abp Adrian Galbas, prymas Polski abp Wojciech Polak oraz proboszcz bazyliki ks. Marco Gnavi.

SC/vaticannews.va

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

