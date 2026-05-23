„Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie, którą Kościół głosi od początku” - oświadczył przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny abp Wiesław Śmigiel. Podkreślił, że małżeństwo kobiety i mężczyzny posiada wyjątkowe znaczenie społeczne, antropologiczne i duchowe.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów „małżeństw” jednopłciowych. Tego samego dnia w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie wzorów aktów stanu cywilnego, podpisane przez wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Dokument wejdzie w życie trzy miesiące po ogłoszeniu. Gawkowski podkreślił na platformie X, że „transkrypcja ‘małżeństw’ jednopłciowych w całym kraju staje się faktem”.
Do sprawy odniosła się w oświadczeniu Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. W stanowisku podkreślono, że członkowie Rady „z troską i niepokojem obserwują kolejne działania i interpretacje prawne odnoszące się do rozumienia małżeństwa”.
Małżeństwo pod ochroną państwa
Jak dodano, według art. 18 konstytucji, małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i jako takie znajduje się pod ochroną oraz opieką państwa.
Nie jest to jedynie zapis formalny. Za tymi słowami stoi określone rozumienie człowieka, rodziny i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia oraz przekonanie, że trwała wspólnota kobiety i mężczyzny, ze swej natury otwarta na przekazywanie życia oraz tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla rozwoju kolejnych pokoleń, stanowi podstawową komórkę społeczeństwa oraz jeden z filarów dobra wspólnego
— wskazano w oświadczeniu.
Zaznaczono, że żadne ustawy ani interpretacje prawne nie mogą pozostawać w sprzeczności z konstytucją.
Szacunek wobec każdej osoby
Członkowie Rady wskazali przy tym, że broniąc małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, nie chcą „występować przeciwko komukolwiek ani odbierać komukolwiek godności”. Dodali, że „szacunek wobec każdej osoby nie oznacza jednak rezygnacji z prawdy o małżeństwie, którą Kościół głosi od początku”.
Biskupi zaapelowali „do wszystkich ludzi dobrej woli o odpowiedzialność za prawo, za przyszłość polskiej rodziny oraz za zachowanie konstytucyjnego i moralnego fundamentu Rzeczypospolitej Polskiej”.
Małżeństwo kobiety i mężczyzny posiada wyjątkowe znaczenie społeczne, antropologiczne i duchowe, dlatego debata dotycząca jego miejsca w porządku prawnym i społecznym powinna być prowadzona z odpowiedzialnością, spokojem oraz autentyczną troską o dobro wspólne
— czytamy w stanowisku, które podpisał przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny abp Wiesław Śmigiel.
