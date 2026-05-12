Kard. Ryś powołał komisję. Na jej czele stanie... Jerzy Hausner, wieloletni członek PZPR!

Kard. Grzegorz Ryś / autor: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś powołał komisję, która zbada sposób zarządzania w ostatnich latach majątkiem jednej z najbogatszych parafii w Polsce – parafii mariackiej w Krakowie. Zgodę w tej sprawie wyraził papież Leon XIV. Największe kontrowersje budzi jednak fakt, że na czele komisji stanie Jerzy Hausner, w czasach PRL wieloletni członek PZPR, po 1989 r. związany z SLD.

Informację o zbadaniu sposobu zarządzania majątkiem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie podała we wtorek w komunikacie krakowska kuria. Przekazała, że decyzję o powołaniu komisji metropolita krakowski podjął po przeprowadzeniu konsultacji w Kurii Rzymskiej i za zgodą papieża Leona XIV.

Wieloletni członek PZPR na czele komisji

W jej skład weszli: przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej prof. Jerzy Hausner – jako przewodniczący, dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK Konrad Grabiński oraz konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, specjalista prawa kanonicznego prof. Piotr Majer.

Sprawozdanie z prac komisji zostanie przekazane metropolicie krakowskiemu po zakończeniu jej działalności. Od wniosków i oceny tej komisji kardynał uzależnia dalsze decyzje w sprawie parafii mariackiej

— wskazał w komunikacie rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej ks. Piotr Studnicki.

Tego nie da się obronić, księże kardynale”

Fakt powierzenia sprawy komisji z Jerzym Hausnerem na czele wywołał krytyczne komentarze.

SLD zbada finanse Kościoła… i to na prośbę Metropolity :(

— napisał historyk prof. Sławomir Cenckiewicz, były szef BBN.

Tego niestety nie da się obronić księże kardynale. Czemu służy ta prowokacja, że by na przewodniczącego komisji powołać komunistę , który przez większość życia walczył z Kościołem i Bogiem? Poniżej wypowiedź z 1989 r. podczas sprawozdawczej konferencji PZPR Hausner mówił o protestach studentów NZS stłumionych przez ZOMO. Rozumiem miłosierdzie i że każdy może się nawrócić, ale nie znam ani jednej wypowiedzi Pana Hausnera, które temu dowodzi. (Łk, 17, 1-2)

— skomentowała Emilia Kamińska.

Mówiło się o tym w Krakowie po cichu od jakiegoś czasu, do końca nie chciałem wierzyć, a jednak: jest komisja i jest na jej czele stary komunista Jerzy Hausner

— napisał Krzysztof Kloc.

PAP/diecezja.pl/X/Joanna Jaszczuk

