Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś powołał komisję, która zbada sposób zarządzania w ostatnich latach majątkiem jednej z najbogatszych parafii w Polsce – parafii mariackiej w Krakowie. Zgodę w tej sprawie wyraził papież Leon XIV. Największe kontrowersje budzi jednak fakt, że na czele komisji stanie Jerzy Hausner, w czasach PRL wieloletni członek PZPR, po 1989 r. związany z SLD.
Informację o zbadaniu sposobu zarządzania majątkiem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie podała we wtorek w komunikacie krakowska kuria. Przekazała, że decyzję o powołaniu komisji metropolita krakowski podjął po przeprowadzeniu konsultacji w Kurii Rzymskiej i za zgodą papieża Leona XIV.
Czytaj także
Wieloletni członek PZPR na czele komisji
W jej skład weszli: przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej prof. Jerzy Hausner – jako przewodniczący, dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK Konrad Grabiński oraz konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, specjalista prawa kanonicznego prof. Piotr Majer.
Sprawozdanie z prac komisji zostanie przekazane metropolicie krakowskiemu po zakończeniu jej działalności. Od wniosków i oceny tej komisji kardynał uzależnia dalsze decyzje w sprawie parafii mariackiej
— wskazał w komunikacie rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej ks. Piotr Studnicki.
„Tego nie da się obronić, księże kardynale”
Fakt powierzenia sprawy komisji z Jerzym Hausnerem na czele wywołał krytyczne komentarze.
SLD zbada finanse Kościoła… i to na prośbę Metropolity :(
— napisał historyk prof. Sławomir Cenckiewicz, były szef BBN.
Tego niestety nie da się obronić księże kardynale. Czemu służy ta prowokacja, że by na przewodniczącego komisji powołać komunistę , który przez większość życia walczył z Kościołem i Bogiem? Poniżej wypowiedź z 1989 r. podczas sprawozdawczej konferencji PZPR Hausner mówił o protestach studentów NZS stłumionych przez ZOMO. Rozumiem miłosierdzie i że każdy może się nawrócić, ale nie znam ani jednej wypowiedzi Pana Hausnera, które temu dowodzi. (Łk, 17, 1-2)
— skomentowała Emilia Kamińska.
Mówiło się o tym w Krakowie po cichu od jakiegoś czasu, do końca nie chciałem wierzyć, a jednak: jest komisja i jest na jej czele stary komunista Jerzy Hausner
— napisał Krzysztof Kloc.
Czytaj także
PAP/diecezja.pl/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/760108-kard-rys-powolal-komisje-z-wieloletnim-czlonkiem-pzpr-na-czele
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.