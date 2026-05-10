Papież przyjął przedstawicieli słynnego bawarskiego browaru Augustiner. W XIV wieku założyli go właśnie augustianie

Audiencja dla przedstawicieli Fundacji im. Edith Haberland-Wagner i bawarskiego browaru Augustiner / autor: Vatican Media
Audiencja dla przedstawicieli Fundacji im. Edith Haberland-Wagner i bawarskiego browaru Augustiner / autor: Vatican Media

Papież przyjął przedstawicieli Fundacji im. Edith Haberland-Wagner i słynnego bawarskiego browaru Augustiner. Najważniejszym celem fundacji jest utrzymanie niezależności browaru założonego w XIV wieku przez augustianów i jego tradycyjnych metod produkcji. Wspiera ona projekty związane z zachowaniem tradycji, kulturowej tożsamości, ochrony zabytków, przyrody i pomocą dzieciom. Pielgrzymom towarzyszył kard. Marx. Nieżyjąca już patronka fundacji, córka właściciela, założyła ją 30 lat temu.

Św. Augustyn

Leon XIV podziękował pielgrzymom za przybycie do Rzymu w związku z pierwszą rocznicą jego pontyfikatu i modlitwy wspierające jego misję. Ujawnił, że miał okazję zwiedzić Augustiner-Bräu. Podkreślił, że browar założyli mnisi z tak bliskiemu mu zakonu augustianów. Przywołał postać św. Augustyna, który „przypomina nam, że wszyscy otrzymaliśmy od Boga dary i talenty, a naszym celem, spełnieniem i radością jest zaoferować je w służbie Bogu i bliźniego”.

Laudato Si

Papież nawiązał do Encykliki Franciszka Laudato Si. Podkreślił, że stworzenie w każdym swoim elemencie jest odzwierciedleniem bezgranicznej Bożej miłości.

„Stąd – powiedział Leon XIV – spoczywa na nas wielka odpowiedzialność nie tylko za stworzenie, ale także za mądre i sprawiedliwe wykorzystywanie zasobów”.

Piotr Kowalczuk/Vatican News PL

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych