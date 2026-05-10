Papież przyjął przedstawicieli Fundacji im. Edith Haberland-Wagner i słynnego bawarskiego browaru Augustiner. Najważniejszym celem fundacji jest utrzymanie niezależności browaru założonego w XIV wieku przez augustianów i jego tradycyjnych metod produkcji. Wspiera ona projekty związane z zachowaniem tradycji, kulturowej tożsamości, ochrony zabytków, przyrody i pomocą dzieciom. Pielgrzymom towarzyszył kard. Marx. Nieżyjąca już patronka fundacji, córka właściciela, założyła ją 30 lat temu.
Św. Augustyn
Leon XIV podziękował pielgrzymom za przybycie do Rzymu w związku z pierwszą rocznicą jego pontyfikatu i modlitwy wspierające jego misję. Ujawnił, że miał okazję zwiedzić Augustiner-Bräu. Podkreślił, że browar założyli mnisi z tak bliskiemu mu zakonu augustianów. Przywołał postać św. Augustyna, który „przypomina nam, że wszyscy otrzymaliśmy od Boga dary i talenty, a naszym celem, spełnieniem i radością jest zaoferować je w służbie Bogu i bliźniego”.
Laudato Si
Papież nawiązał do Encykliki Franciszka Laudato Si. Podkreślił, że stworzenie w każdym swoim elemencie jest odzwierciedleniem bezgranicznej Bożej miłości.
„Stąd – powiedział Leon XIV – spoczywa na nas wielka odpowiedzialność nie tylko za stworzenie, ale także za mądre i sprawiedliwe wykorzystywanie zasobów”.
