Słowa kardynała Grzegorza Rysia - na pytanie o wiarę i wątpliwości co do istnienia Boga, które padły w podcaście „Rymanowski Live” - wywołały burzę wśród komentatorów! „Żyjemy w czasach, kiedy mamy się cieszyć, że biskup jest wierzący”; „Wiara i zwątpienie są niejako stanami wewnętrznymi chrześcijanina. Jeśli tak, to zgoda” - czytamy w wyrażonych opiniach.
„Chyba aż tak to nie”
Metropolita krakowski gościł u Bogdana Rymanowskiego w podcaście „Rymanowski Live” w serwisie YouTube. Prowadzący zadał pytanie: „Czy ma ksiądz kardynał czasem wątpliwości, że Pan Bóg istnieje?”.
Chyba aż tak, to nie
— odparł po dłuższej chwili milczenia kard. Grzegorz Ryś.
Aż tak? To jak?
— nie krył zdziwienia Bogdan Rymanowski.
No bo to, że Pan Bóg nie istnieje, to jest bardzo poważna teza. Natomiast myślę, że dla chrześcijanina to nie jest najważniejsze pytanie. Bo to nie chodzi o to, czy Bóg jest czy Go nie ma, tylko czy się objawił w Jezusie Chrystusie, to pierwsze, albo czy się w ogóle objawił i ma dla nas Słowo
— mówił metropolita.
Dokładnie ten fragment, podany w serwisie X, stał się powodem do mocnych, a i niekiedy ostrych komentarzy pod adresem kardynała!
„Przykre…”
Żyjemy w czasach, kiedy mamy się cieszyć, że biskup jest wierzący. Natomiast, z tej odpowiedzi nie rozumiem jak to jest w przypadku kardynała
— skomentował publicysta tygodnika „Sieci” i portalu wPolityce.pl Goran Andrijanić.
Straszne nawet na poziomie logicznym - jeśli Go nie ma, to jak można stawiać wyżej pytanie czy się objawił? Dopiero po uznaniu, że jest można rozważać czy się objawił w Jezusie Chrystusie. To piękne połączenie nauki z wiarą 😊
— napisała zaś prokurator Iwona Tryfon-Wilkoszewska.
Przykre…
— stwierdził krótko były szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
Trąd u ołtarza
— dodał dosadnie Rafał Ziemkiewicz.
Nasz pasterz potrafi umocnić w wierze, jak mało kto
— skomentował ironicznie historyk Krzysztof Kloc.
„Jeśli go dobrze rozumiem”
Pojawiły się także głosy w obronie kard. Rysia.
Kardynał Ryś - jeśli go dobrze rozumiem - mówił tylko i aż, że chrześcijanin wierzy w Boga, a jego zwątpienie dotyczy Chrystusa, z Jego boską i ludzką naturą, której pojąć do końca nie możemy. Wiara i zwątpienie są niejako stanami wewnętrznymi chrześcijanina. Jeśli tak, to zgoda.
— ocenił prof. Jan Żaryn, historyk, były dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Paskudna manipulacja. Warto obejrzeć całość, bo to ciekawa i inspirująca rozmowa.
— skomentował jezuita i dziennikarz Łukasz Sośniak SJ.
Wbrew wielu opiniom nie uważam, aby wycięcie tego fragmentu było manipulacją. Kard. Ryś w tych kilku zdaniach parafrazuje scenę spod Cezarei Filipowej „za kogo mnie uważacie” z Mt 16. To w jakimś sensie moment przełomowy Ewangelii. Tam rodzi się Piotr, tam rodzi się Kościół
— dodał z kolei Marcin Kędzierski, były prezes Klubu Jagiellońskiego.
Wypowiedź kard. Rysia rozumiem tak: pytanie czy Bóg objawił się w Jezusie jest fundamentalne dla każdego chrześcijanina, który odpowiada na nie twierdząco. Droga do tej odpowiedzi może być kręta, naznaczona wątpliwościami, a nawet odrzuceniem. Normalna sprawa. Czepiacie się. Bezmyślna wiara to pusty rytuał
— napisał także Jan Pawlicki.
„To jest dopiero wiara chrześcijańska”
W dalszym fragmencie swojej wypowiedzi, brakującej w nagraniu, które wywołało dyskusję, kard. Ryś stwierdził, że „kluczowe we wierze jest wierzyć Bogu na Słowo, tak, żeby ku Niemu iść”.
To jest dopiero wiara chrześcijańska. Ona nie polega na tym, że wiem, że Bóg istnieje W Liście św. Jakuba jest takie zdanie: „Wierzysz, że jest jeden Bóg? Wszystkie diabły wierzą i drżą”. (…) Diabeł nie wierzy w Boga w takim sensie, jak oczekuje od nas wiara chrześcijańska
— mówił dalej.
To jest niewiara, że spotykam się z Bogiem z Jezusem i mam przekonanie, że On mnie zgubi. Nie chodzi we wierze tylko o to, żeby wiedzieć, że Bóg istnieje. Jest milion powodów, żeby nawet w ten sposób bez żadnej wiary twierdzić.
— dodał.
kpc/X/YouTube/Rymanowski Live
