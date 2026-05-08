Na kilka dni przed wizytą papieża Leona XIV w Neapolu powtórzył się cud św. Januarego. Ojciec Święty podczas wiyty w mieśćie zaprezentował wiernym relikwiarz z upłynnioną krwią świętego.
2 maja w Neapolu dokonał się cud św. Januarego, czyli doszło do upłynnienia skrzepniętej krwi patrona miasta, która jest przechowywana w specjalnej ampułce.
Wizyta papieża
Teraz do miasta z wizytą przybył papież Leon XIV
Krew św. Januariusza uległa upłynnieniu w Neapolu przed wizytą papieża Leona z okazji pierwszej rocznicy jego wyboru na papieża
— przekazał portal EWTN Vatican.
Podczas uroczystej liturgii w katedrze, w której uczestniczyło mnóstwo wiernych, papież uniósł relikwiarz i pokazał wiernym upłynnioną relikwię – gest ten wielu neapolitańczyków odebrało jako znak opieki i nadziei dla ich miasta
— zaznaczył.
Słynny „cud św. Januariusza” tradycyjnie ma miejsce trzy razy w roku – w dniu świętego w połowie września, w grudniu i w maju – i miał on również miejsce podczas wizyty papieża Franciszka w Neapolu w 2015 roku, co wielu zinterpretowało jako szczególne błogosławieństwo dla miasta.
— dodał.
