WIDEO

Powtórzył się cud św. Januarego! Papież Leon XIV uniósł relikwiarz i pokazał wiernym upłynnioną krew patrona Neapolu

  • Kościół
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Papież Leon XIV w Neapolu / autor: EPA/CIRO FUSCO Dostawca: PAP/EPA.
Papież Leon XIV w Neapolu / autor: EPA/CIRO FUSCO Dostawca: PAP/EPA.

Na kilka dni przed wizytą papieża Leona XIV w Neapolu powtórzył się cud św. Januarego. Ojciec Święty podczas wiyty w mieśćie zaprezentował wiernym relikwiarz z upłynnioną krwią świętego.

2 maja w Neapolu dokonał się cud św. Januarego, czyli doszło do upłynnienia skrzepniętej krwi patrona miasta, która jest przechowywana w specjalnej ampułce.

Wizyta papieża

Teraz do miasta z wizytą przybył papież Leon XIV

Krew św. Januariusza uległa upłynnieniu w Neapolu przed wizytą papieża Leona z okazji pierwszej rocznicy jego wyboru na papieża

— przekazał portal EWTN Vatican.

Podczas uroczystej liturgii w katedrze, w której uczestniczyło mnóstwo wiernych, papież uniósł relikwiarz i pokazał wiernym upłynnioną relikwię – gest ten wielu neapolitańczyków odebrało jako znak opieki i nadziei dla ich miasta

— zaznaczył.

Słynny „cud św. Januariusza” tradycyjnie ma miejsce trzy razy w roku – w dniu świętego w połowie września, w grudniu i w maju – i miał on również miejsce podczas wizyty papieża Franciszka w Neapolu w 2015 roku, co wielu zinterpretowało jako szczególne błogosławieństwo dla miasta.

— dodał.

Czytaj także

Adrian Siwek/EWTN Vatican

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych