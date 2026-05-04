Zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski. Miał 85 lat. Informację o śmierci byłego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przekazała Kuria Metropolitalna w Przemyślu.
61. rok kapłaństwa
Duchowny zmarł w niedzielę 3 maja. Miał 85 lat; był to jednocześnie 61. rok jego kapłaństwa oraz 39. rok posługi biskupiej.
Informacja dotycząca daty i przebiegu uroczystości pogrzebowych zostanie podana w późniejszym czasie – poinformowała w komunikacie Kuria Metropolitalna w Przemyślu.
PAP/mly
