Ożywienie religijne w Niemczech. W 2025 r. archidiecezja berlińska odnotowała dużą liczbę I komunii św. W tym roku ma być jeszcze lepiej

W archidiecezji berlińskiej w 2025 r. było ok. 1,9 tys. pierwszych komunii.
W 2025 r. w archidiecezji berlińskiej blisko 1,9 tys. osób przystąpiło do pierwszych komunii, ponad 1,4 tys. otrzymało bierzmowanie, a 1,6 tys. - chrzest - przekazał rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. dr Michał Wilkosz. „Według wstępnych danych, w br. liczba chrztów będzie większa niż rok temu” - dodał.

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech ks. dr Michał Wilkosz przypomniał, że Niemcy są krajem zróżnicowanym religijnie.

Północ kraju jest w większości protestancka, południe bardziej katolickie, a dodatkowe różnice widoczne są między wschodem – naznaczonym doświadczeniem komunizmu – a zachodem, silniej ukształtowanym przez kulturę zachodnią

— powiedział.

Zwrócił uwagę, że w większości polskich środowisk emigracyjnych w Niemczech wciąż obserwowany jest przekaz wiary między pokoleniami, choć nie wygląda on już tak jak 10-15 lat temu.

Dzieci z polskich rodzin emigracyjnych nadal mają podstawową wiedzę religijną, co odróżnia je od wielu ich niemieckich rówieśników. W związku z tym katecheza parafialna w naszych ośrodkach ma inny charakter niż w parafiach niemieckich, gdzie często zaczyna się od absolutnych podstaw

— powiedział ks. dr Wilkosz.

Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie można w Niemczech zaobserwować ożywienie religijne, którego wyrazem jest m.in. rosnąca liczba dorosłych przyjmujących chrzest w Kościele katolickim.

W 2025 r. blisko 1894 osoby przystąpiły do pierwszej komunii, ponad 1443 otrzymało bierzmowanie i 1649 chrzest. Z wstępnych danych z Wigilii Paschalnej wiemy, że w br. liczba chrztów będzie większa niż w roku ubiegłym

— poinformował ks. Wilkosz.

Powiedział, że rozwijają się także wspólnoty ministranckie oraz młodzieżowe grupy formacyjne o charakterze adoracyjnym.

Młodzi ludzie poszukują dziś przestrzeni ciszy, kontemplacji i rozmowy o fundamentalnych kwestiach życia

— podkreślił.

Wyjaśnił, że przygotowanie do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w Niemczech odbywa się w parafiach, a nie w szkołach. W ramach lekcji religii (Religionsunterricht) uczniowie poznają różne religie, natomiast katecheza sakramentalna prowadzona jest przy parafiach i obejmuje zazwyczaj dzieci w wieku 9-10 lat.

Staramy się angażować całe rodziny, aby przygotowanie do sakramentów było także okazją do pogłębienia wiary rodziców

— zaznaczył ks. Wilkosz.

Jak dodał, młodzież z pokoleń Z i Alfa coraz częściej podejmuje tematy religijne również w dialogu międzyreligijnym. W Hanowerze do wspólnot Drogi Neokatechumenalnej należy ok. 200 młodych osób, które spotykają się także ze swoimi rówieśnikami innych wyznań i religii, rozmawiając o wierze, wyzwaniach społecznych i sensie życia.

Pracująca ponad 40 lat w Niemczech, w Nadrenii i Westfalii oraz w Duisburgu-Niederrhein, siostra Bożena Sienkiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (MChR) zwróciła uwagę, że „choć kościoły Polskiej Misji Katolickiej w niedziele są pełne, to jednak w życiu religijnym uczestniczy zaledwie około 15 proc. Polaków mieszkających w Niemczech”.

Ci jednak, którzy aktywnie uczestniczą we wspólnocie parafialnej, angażują się w wychowanie duchowe swoich dzieci

— powiedziała.

Dla dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii w ciągu roku organizujemy 1-2 wyjazdy weekendowe w ośrodkach młodzieżowych, gdzie wraz z rodzicami mają wspólną modlitwę i katechezy. To owocuje nie tylko pogłębieniem relacji rodzinnych, ale także buduje wspólnoty małżeńskie i rówieśnicze. Przyjaźnie, które się tam zawiązują, trwają często w życiu młodych ludzi latami

— powiedziała s. Sienkiewicz.

Zwróciła uwagę, że „część dzieci ze wspólnot polonijnych do Komunii św. przygotowuje się w parafii, natomiast do sakramentu przystępuje razem ze swoimi niemieckimi rówieśnikami z klasy”.

Zdarza się również, choć obecnie jest już rzadkością, że na uroczystość pierwszej komunii rodzice zabierają dziecko do Polski

— dodała s. Bożena.

Zaznaczyła, że dla rodzin w Niemczech pierwsza komunia to przede wszystkim wydarzenie duchowe.

Dzieci nie otrzymują wówczas drogich prezentów jak w Polsce, ale takie o charakterze symbolicznym, jak np. Biblia czy medalik

— powiedziała.

Wspomniała, że na uroczystość do kościoła najmłodsi zapraszają często swoich przyjaciół muzułmanów czy nauczycieli ze szkoły.

Według danych za 2025 r. Kościół katolicki w Niemczech liczy ok. 19,2 mln wiernych. To o około 550 tys. katolików mniej (2,8 proc.) niż w 2024 r.

Przypadający 2 maja Dzień Polonii i Polaków poza Granicami Kraju został ustanowiony przez Sejm 20 marca 2002 r. Święto wprowadzono, „uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim”.

Wśród Polonii posługuje ok. 2 tys. kapłanów, z czego w państwach Europy Zachodniej blisko 800 duchownych. Msze celebrowane są w ok. 1,5 tys. ośrodków duszpasterskich.

koal/PAP

