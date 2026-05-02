Podczas uroczystości Matki Bożej Królowej Polski przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda forsowaną przez min. Barbarę Nowacką skrytykował edukację zdrowotną w szkołach. Przypomniał, że obecny rząd „wprowadził ją bez zgody rodziców” i zaapelował o podjęcie dialogu w tej sprawie. Przed wejściem do klasztoru stanął dzwon Głos Nienarodzonych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym od nowego roku szkolnego. Min. Barbara Nowacka twierdzi, że komponent dotyczący treści seksualnych ma być wyjęty spod tego obowiązku. Wcześniej Nowacka mimo protestów społęcznych ograniczyła liczbę lekcji w szkołach do jednej tygodniowo.
Abp Tadeusz Wojda podkreślił, że zgodnie z art. 48 Konstytucji RP to rodzice mają pierwotne i niezbywalne prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Państwo powinno to prawo szanować i wspierać, a nie ograniczać przez narzucanie jednolitej obowiązkowej wizji edukacyjnej w tak wrażliwej sferze jak wychowanie do zdrowia i kształtowanie relacji międzyludzkich
— – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Jako przedmiot nieobowiązkowy cieszył się zaledwie 30-procentową frekwencją, ale to nie przeszkodziło, aby został wprowadzony jako obowiązkowy, podczas gdy na religię chodzi dzisiaj mniej więcej 70 proc. uczniów i nie jest obowiązkowa
— powiedział w homilii na Jasnej Górze metropolita gdański.
Apel o dialog
Przewodniczącego KEP podkreślił, że „negowanie rodzicom tego prawa jest pogwałceniem ich woli”.
Nawet jeśli w obecnym kształcie edukacja zdrowotna zawiera wiele pozytywnych treści, zwłaszcza w zakresie ochrony i obrony dziecka przed różnymi zagrożeniami, to zawiera też treści bardzo problematyczne, które nie respektują należycie wartości małżeństwa i rodziny określonej i zagwarantowanej przez Konstytucję
— powiedział metropolita gdański.
Mając na uwadze prawdziwe dobro uczniów, apelujemy więc do instytucji państwowych o podjęcie w sprawie edukacji zdrowotnej szerokiego i merytorycznego dialogu pomiędzy podstawowymi podmiotami wychowania, czyli szkołą, rodziną, Kościołem katolickim oraz innymi Kościołami, wyznaniami i związkami wyznaniowymi
— powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, która w przeddzień uroczystości na Jasnej Górze miała posiedzenie swej Rady Stałej.
Abp Tadeusz Wojda zaapelował do wiernych na Jasnej Górze, aby doceniali religię w szkole.
Abyśmy nigdy nie zabierali dzieci i nie ograniczali im tej możliwości wychowania religijnego
— poqwiedział.
W homilii nawiązał też do Jasnogórskich Ślubów Narodu sprzed 70 lat. Ich treść ułożył kard. Stefan Wyszyński, wówczas internowany przez władze PRL-u w Komańczy.
Co dziś pozostało z tamtego „Przyrzekamy”. Nie wolno nam zapominać, że tamto ślubowanie to nie tylko historia – to zobowiązanie, które trwa
— podkreślił hierarcha.
Ważne pytania
Podobnie jak dzień wcześniej w wieczornym Apelu Jasnogórskim, także dziś, podczas uroczystej sumy abp Wojda mówił o powierzchowności wiary i postępującej laicyzacji.
W Polsce żyje się dziś dobrze, widać to nawet i w tym, że coraz więcej obcokrajowców chętnie przybywa do nas, aby tu realizować swoje plany. Ale tu pierwsze pytanie, jak się rodzi: czy ich traktujemy dobrze? Czy otwieramy dla nich granice, czy potrafimy tak jak Chrystus każdego przyjąć i ugościć?
— powiedział. Te pytania pozostawił bez odpowiedzi.
Rozwój materialny to nie wszystko. Niesie też ze sobą również zagrożenie i postawy kulturowe, społeczne, filozoficzne czy też moralne nierzadko oderwane od Boga i od wiary. Coraz wyraźniej widzimy, że wraz ze wzrostem dobrobytu słabnie życie duchowe. Wielu ludzi nie odczuwa już potrzeby praktykowania wiary, dla innych staje się ona sprawą czysto prywatną, jeszcze inni mówią „wierzę po swojemu”. Każdy ma prawo do osobistego wyznawania wiary, ale trzeba jasno powiedzieć, że wiara bez zakorzenienia we wspólnocie, w życiu sakramentalnym bardzo łatwo się rozpada. Staje się tylko dodatkiem do życia, z którego łatwo zrezygnować
— mówił dalej.
Akt Oddania Polski i dzwon „Głos Nienarodzonych”
Podczas liturgii, którą abp Tadeusz Wojda sprawował z prymasem, abp Wojciechem Polakiem, został ponowiony Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Miłości.
Przed rozpoczęciem sumy o. Samuel Karwacki, krajowy moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, poinformował o ustawieniu przed wejściem na Jasną Górę dzwonu „Głos Nienarodzonych”, który przywiozła Ogólnopolska Pielgrzymka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Ponad 52 mln dzieci na całym świecie co roku odbierane jest życie w wyniku aborcji. Fundacja Życiu Tak im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, chcąc uwrażliwić i przypomnieć o niezbywalnym prawie do życia każdego dziecka, poczętego ufundowała dzwon „Głos Nienarodzonych”
— powiedział o. Karwacki.
Dzwon powstał w 2020 roku. Pomysłodawcą był wiceprezes Fundacji Życiu Tak Bogdan Romaniuk. Prezesem fundacji jest lekarz ginekolog i położnik prof. Bogdan Chazan, zwolennik naprotechnologii i przeciwnik in vitro. Dzwon zabrzmiał po raz pierwszy w Watykanie na zakończenie audiencji generalnej 23 września 2020 r., a pierwszego uderzenia dokonał papież Franciszek.
O tym wydarzeniu przypomniał w sobotę o. Karwacki.
Ten dzwon przemawia w imieniu tych, którym zabrano głos w wyniku aborcji, niesie ze sobą przesłanie, że dzieci nienarodzone nie mogły zapłakać ani wypowiedzieć się. Dlatego już samo imię dzwonu. Upomina, budzi sumienia i mówi w imieniu nienarodzonych
— powiedział.
Dodał, że po skończonej Eucharystii na błoniach „można uderzyć w ten dzwon, aby wyrazić naszą solidarność z tymi najbardziej bezbronnymi”. O. Karwacki powiedział też, że w słowach Jasnogórskich Ślubów Narodu w 1956 r. (Jasna Góra obchodzi uroczyście 70. rocznicę tego wydarzenia) znalazły się słowa: „Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, przyrzekamy ci z oczyma utkwionymi żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski”.
Zgodnie z intencją fundacji, dzwon „Głos Nienarodzonych” wędruje po Polsce, na Jasnej Górze jest czasowo. Na stałe znajduje się w parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.
Dzwon odlano w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu, waży niemal tonę. Na zewnętrznej ścianie u dołu ozdobiony jest ornamentem w kształcie łańcuchów kodów genetycznych ojca i matki. Między nimi umieszczono nazwę dzwonu, odlew USG dziecka poczętego oraz odlew tablic symbolizujących Dekalog. Są tam też umieszczone m.in. słowa piątego przykazania: „Nie zabijaj”.
