Podczas Apelu Jasnogórskiego, rozpoczynającego uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, przewodniczący Konferencji Episkopatu mówił o postępującej laicyzacji polskiego społeczeństwa.
Abp Wojda skonfrontował obecną sytuację z tą z czasów Jasnogórskich Ślubów Narodu, złożonych 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze przy udziale około miliona wiernych.
Kościół w Polsce wyszedł z tamtej próby umocniony, oczyszczony i dojrzalszy. Wiara przetrwała, a nawet stała się źródłem siły, która pomogła zachować wolność ducha
— przypomniał.
Dziś jednak, 70 lat po tamtych pamiętnych „Przyrzekamy”, widzimy jak bardzo zmieniła się rzeczywistość naszego życia. Coraz wyraźniej dostrzegamy rozdźwięk między deklaracją wiary, a jej codziennym przeżywaniem
— stwierdził.
Arcybiskup dał przykład:
Wielu wprawdzie mówi jeszcze „wierzę”, ale ta wiara nie zawsze prowadzi do modlitwy, do życia sakramentalnego ani do wyborów, zwłaszcza moralnych, zgodnych z Ewangelią. W rodzinie coraz częściej wybiera się z wiary tylko to, co łatwe i wygodne, a pomija to co wymagające
— stwierdził.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski mówił też, że miejscem przekazu wiary była zawsze rodzina i tego dziś brakuje.
Ten łańcuch w wielu miejscach został przerwany. Coraz więcej młodych nie doświadcza wiary w domu, zaś w szkole religia staje się bardziej wiedzą niż zwykłą relacją z Bogiem
— wskazał.
Człowiek o słabej wierze łatwo ulega złudzeniom przyjmuje fałszywe obietnice szczęścia proponowane przez świat, czasem media i kulturę. Lecz nie dają prawdziwego pokoju serca
— powiedział abp Wojda.
W sobotę 2 maja przewodniczący KEP będzie przewodził na Jasnej Górze głównym uroczystościom ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Podczas sumy odpustowej o godz. 11 zostanie ponowiony Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, złożony po raz pierwszy 3 maja 1966 r. Autorem tekstu był kard. Stefan Wyszyński.
Jasna Góra przypomina też o dwóch innych, okrągłych jubileuszach: 60. rocznicy obchodów millenium chrztu Polski oraz 270. rocznicy ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza.
kk/PAP
