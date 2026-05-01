Postępuje laicyzacja polskiego społeczeństwa. Abp Wojda: Wielu mówi jeszcze „wierzę”, ale ta wiara nie zawsze prowadzi do modlitwy

Przewodniczący Konferencji Episkopatu. / autor: X/@EpiskopatNews
Podczas Apelu Jasnogórskiego, rozpoczynającego uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, przewodniczący Konferencji Episkopatu mówił o postępującej laicyzacji polskiego społeczeństwa.

Abp Wojda skonfrontował obecną sytuację z tą z czasów Jasnogórskich Ślubów Narodu, złożonych 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze przy udziale około miliona wiernych.

Kościół w Polsce wyszedł z tamtej próby umocniony, oczyszczony i dojrzalszy. Wiara przetrwała, a nawet stała się źródłem siły, która pomogła zachować wolność ducha

— przypomniał.

Dziś jednak, 70 lat po tamtych pamiętnych „Przyrzekamy”, widzimy jak bardzo zmieniła się rzeczywistość naszego życia. Coraz wyraźniej dostrzegamy rozdźwięk między deklaracją wiary, a jej codziennym przeżywaniem

— stwierdził.

Arcybiskup dał przykład:

Wielu wprawdzie mówi jeszcze „wierzę”, ale ta wiara nie zawsze prowadzi do modlitwy, do życia sakramentalnego ani do wyborów, zwłaszcza moralnych, zgodnych z Ewangelią. W rodzinie coraz częściej wybiera się z wiary tylko to, co łatwe i wygodne, a pomija to co wymagające

— stwierdził.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski mówił też, że miejscem przekazu wiary była zawsze rodzina i tego dziś brakuje.

Ten łańcuch w wielu miejscach został przerwany. Coraz więcej młodych nie doświadcza wiary w domu, zaś w szkole religia staje się bardziej wiedzą niż zwykłą relacją z Bogiem

— wskazał.

Człowiek o słabej wierze łatwo ulega złudzeniom przyjmuje fałszywe obietnice szczęścia proponowane przez świat, czasem media i kulturę. Lecz nie dają prawdziwego pokoju serca

— powiedział abp Wojda.

W sobotę 2 maja przewodniczący KEP będzie przewodził na Jasnej Górze głównym uroczystościom ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Podczas sumy odpustowej o godz. 11 zostanie ponowiony Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, złożony po raz pierwszy 3 maja 1966 r. Autorem tekstu był kard. Stefan Wyszyński.

Jasna Góra przypomina też o dwóch innych, okrągłych jubileuszach: 60. rocznicy obchodów millenium chrztu Polski oraz 270. rocznicy ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza.

kk/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych