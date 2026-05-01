Biskup pomocniczy patriarchatu łacińskiego Jerozolimy William Shomali nazwał „niezwykle poważnym i nikczemnym” atak na francuską siostrę zakonną, do którego doszło we wtorek w Jerozolimie. Tego samego dnia napastnika zatrzymała izraelska policja.
W wywiadzie dla tureckiej agencji prasowej Anatolia bp Shomali powiedział, że widział opublikowane przez policję nagranie z monitoringu i nazwał je „bolesnym, alarmującym i niezwykle poważnym”.
Napastnik popchnął ją mocno od tyłu i sprawił, że upadła na ziemię uderzając głową w podniesioną kamienną płytę. Następnie wrócił i kopnął ją. Młody Izraelczyk rosyjskiego pochodzenia interweniował i próbował go odciągnąć
— powiedział hierarcha.
Bp Shomali pochwalił też policjantów za szybką reakcję podkreślając, że w wielu podobnych sytuacjach, do których dochodziło w przeszłości nie reagowali tak sprawnie. Biskup podkreślił, że „sama policja określiła to zdarzenie jako ‘napaść na tle rasistowskim’”.
W komunikacie na temat zatrzymania napastnika policja podkreśliła, że w Jerozolimie obowiązuje zasada „zero tolerancji” dla ataków na osoby duchowne. Przekazano, że zatrzymany to 36-letni obywatel Izraela.
W ostatnim latach społeczność chrześcijańska w Jerozolimie skarży się na rosnącą liczbę aktów agresji i przemocy ze strony ortodoksyjnych żydów oraz brak reakcji na takie zdarzenia ze strony władz. Z powszechną krytyką spotkała się decyzja izraelskiej policji, która w Niedzielę Palmową nie wpuściła łacińskiego patriarchy Jerozolimy, kardynała Pierbattisty Pizzaballi, do Bazyliki Grobu Pańskiego w tym mieście.
kk/PAP
