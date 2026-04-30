W dniu upamiętniającym „złupienie Rzymu” w 1527 roku, podczas którego 147 gwardzistów szwajcarskich oddało życie, broniąc papieża Klemensa VII, na Dziedzińcu św. Damazego w Pałacu Apostolskim odbędzie się zaprzysiężenie 28 rekrutów Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej. Weźmie w nim udział Leon XIV.
6 maja przyszli halabardnicy Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej złożą przysięgę wiernej, lojalnej i honorowej służby Ojcu Świętemu. Zgodnie z tradycją, uroczyste zaprzysiężenie odbywa się w rocznicę Sacco di Roma, czyli tzw. „złupienia Rzymu”, które miało miejsce w 1527 r., w czasie którego 189 gwardzistów broniło papieża Klemensa VII przed wojskami Karola V, a 147 z nich poniosło śmierć.
Po raz drugi z Leonem XIV
Tegoroczna ceremonia będzie już drugim zaprzysiężeniem z udziałem Papieża Leona XIV, bowiem ubiegłoroczne uroczystości zostały przesunięte z maja, kiedy kardynałowie rozpoczynali konklawe i ostateczni odbyło się 4 października. Przysięgę złożyło wówczas 27 rekrutów, a Leon XIV był pierwszym od 57 lat papieżem, obecnym podczas ceremonii.
Dwudniowe obchody
W tym roku przysięgę na sztandar Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej złoży 28 rekrutów. Ceremonia rozpocznie się o godz. 17.00 na Dziedzińcu św. Damazego w Pałacu Apostolskim, a w razie niesprzyjającej pogody zostanie przeniesiona do Auli Pawła VI. W uroczystości wezmę udział m.in. prezydent Szwajcarii Guy Parmelin, dowódca szwajcarskiej armii gen. Benedikt Roos oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Szwajcarii bp Charles Morerod.
Dzień wcześniej członkowie Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej zbiorą się na nieszporach w kościele Santa Maria della Pietà przy Campo Santo Teutonico. Następnie odbędzie się złożenie wieńca, upamiętniającego poległych 6 maja 1527 r. oraz wręczenie odznaczeń. Z kolei 6 maja o godz. 7.30 watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin odprawi Mszę Świętą dla gwardzistów i ich bliskich w Bazylice św. Piotra.
Najstarsza istniejąca armia świata
Gwardia Szwajcarska jest najstarszą istniejącą armią świata. Została założona 22 stycznia 1506 r. przez papieża Juliusza II i odpowiada za ochronę papieża oraz jego rezydencji. Na jej czele stoi płk Christoph Graf. Do obowiązków gwardzistów należy m.in. kontrola wstępu do Watykanu i Pałacu Apostolskiego, utrzymanie porządku, pełnienie funkcji reprezentacyjnych podczas ceremonii papieskich i uroczystości państwowych, a także ochrona Kolegium Kardynałów w czasie sede vacante.
W skład Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej wchodzą rekruci ze wszystkich regionów językowych Szwajcarii. Najwięcej pochodzi z kantonu Valais (18), następnie z Ticino (13) i Lucerny (11).
