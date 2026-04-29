Karmelici dziękują za uwolnienie brata Grzegorza z rąk białoruskiego reżimu. Jaki jest stan zdrowia duchownego?

Karmelici dziękują za uwolnienie brata Grzegorza / autor: CC0 Public Domain
Karmelici dziękują za uwolnienie brata Grzegorza / autor: CC0 Public Domain

Karmelici podziękowali władzom kościelnym i państwowym za działania prowadzące do uwolnienia brata Grzegorza Gawła z białoruskiego więzienia. W oświadczeniu poinformowali, że stan zdrowia brata Gawła jest dobry, jednak potrzebuje on „spokoju i wytchnienia”.

We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie „pięciu za pięciu”, w ramach której władze w Mińsku zwolniły - jak wcześniej informowano - trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych jest zakonnik, karmelita brat Grzegorz Gaweł.

Z wielką radością przyjęliśmy informację, że 28 kwietnia br. brat Grzegorz Gaweł O.Carm. został uwolniony z białoruskiego więzienia. To dla nas, jego współbraci z Polskiej Prowincji Zakonu Karmelitów, jak również dla wszystkich osób, które otaczały go modlitwą, ogromna ulga i powód do wdzięczności

— napisał sekretarz Polskiej Prowincji Zakonu Karmelitów o. Karol Amroż w oświadczeniu opublikowanym w środę na stronie internetowej zakonu.

Podziękowania

Przekazał, że brat Grzegorz jest po rozmowie z prowincjałem, przebywa w gronie najbliższych i „potrzebuje czasu na odpoczynek po trudnym doświadczeniu”. W oświadczeniu czytamy, że stan zdrowia zakonnika jest dobry, jednak potrzebuje teraz spokoju i wytchnienia.

Dziękujemy wszystkim za modlitwę, wsparcie i solidarność w tym trudnym czasie. Wyrażamy również wdzięczność władzom kościelnym i państwowym za wszelką pomoc oraz zaangażowanie w działania prowadzące do uwolnienia brata Grzegorza

— zaznaczył o. Amroż.

Zatrzymanie brata Grzegorza

Zakonnik został zatrzymany 4 września 2025 r. w mieście Lepel na północy Białorusi. Zarzucono mu szpiegostwo w związku z rzekomym zbieraniem informacji na temat planowanych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad-2025.

Dzień później białoruskie ministerstwo spraw zagranicznych podało, że przekazało charge d’affaires ambasady Polski „zdecydowany protest w związku dopuszczeniem się szpiegostwa” przez Gawła.

Dzień po zatrzymaniu zakonnika koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że charge d’affaires ambasady Polski w Mińsku rozmawiał w jego sprawie z przedstawicielami białoruskich władz. Siemoniak ocenił, że cała sprawa to „akcja reżimu Łukaszenki”.

Nie mamy wątpliwości, że to jest po prostu prowokacja, kolejna

— powiedział.

We wrześniu ubiegłego roku białoruskie organizacje praw człowieka, w tym „Wiasna” i białoruski PEN Club, zażądały zrewidowania wyroków i decyzji o aresztowaniu 15 osób uznanych za więźniów politycznych, w tym Gawła, a także ich zwolnienia.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

