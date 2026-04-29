Zakonnica padła ofiarą fizycznej napaści w Jerozolimie. Izraelskie MSZ się tłumaczy; Magierowski: "Brak mi już słów..."

Zakonnica zaatakowana w Izraelu / autor: Edmund Gall, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Zakonnica padła ofiarą fizycznej napaści w Jerozolimie. Na sytuację zareagowało izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „Zdecydowanie potępiamy ten atak. Przemoc wobec niewinnych osób, a zwłaszcza wobec członków wspólnot religijnych, nie ma miejsca w naszym społeczeństwie” - przekonywało. To kolejne wrogie wobec chrześcijaństwa działanie, które w ostatnim czasie ma miejsce w Izraelu.

Dyrektor francuskiej Szkoły Biblijnej i Archeologicznej, dominikanin ojciec Olivier Poquillon poinformował, że w Jerozolimie doszło do ataku na zakonnicę.

Pod koniec popołudnia, w pobliżu Wieczernika, zakonnica badaczka ze Szkoły Biblijnej i Archeologicznej bez przyczyny padła ofiarą napaści

— wskazał.

Zdecydowanie potępiamy ten akt przemocy sekciarskiej i oczekujemy od władz szybkiego i stanowczego działania

— dodał.

Brak słow”

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Marek Magierowski, dyplomata, były ambasador RP w Izraelu i USA.

Zakonnica, pracująca jako badaczka w renomowanej Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej, zaatakowana w Jerozolimie

— zauważył.

Brak mi już słów…

— napisał.

Tłumaczenia izraelskiego MSZ

Na sytuację zareagowało izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Państwo Izrael traktuje wczorajszy atak na zakonnicę w Jerozolimie z najwyższą powagą. Bezpośrednio po zdarzeniu policja Izraela wszczęła śledztwo, a podejrzany został aresztowany wczoraj wieczorem. Pozostaje on w areszcie, co podkreśla stanowczą politykę Izraela wobec przemocy i jego determinację, by szybko doprowadzić sprawców przed wymiar sprawiedliwości

— przekazało.

Zdecydowanie potępiamy ten atak. Przemoc wobec niewinnych osób, a zwłaszcza wobec członków wspólnot religijnych, nie ma miejsca w naszym społeczeństwie. Ten haniebny czyn stoi w bezpośredniej sprzeczności z wartościami szacunku, współistnienia i wolności religijnej, na których opiera się Izrael i do których pozostaje on głęboko zaangażowany

— dodało.

Wyrażamy nasze szczere kondolencje zakonnicy, która została powalona na ziemię i fizycznie zaatakowana, oraz przekazujemy naszą solidarność z Łacińskim Patriarchatem w Jerozolimie

— wskazało.

Izrael pozostaje niezłomnie zaangażowany w ochronę wolności religijnej i wolności kultu dla wszystkich wyznań oraz w zapewnienie, że Jerozolima pozostanie miastem, w którym każda wspólnota może żyć, modlić się i praktykować swoją wiarę w bezpieczeństwie i godności

— zaznaczyło.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

