Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie „pięciu za pięciu”, w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białoruś, który przebywał w więzieniu od 2021 r.
Premier Tusk na konferencji prasowej poinformował, że drugim uwolnionym obok Poczobuta Polakiem jest duchowny Grzegorz Gaweł. Trzecią przekazaną na polską stronę osobą jest jeden z obywateli białoruskich, którzy współpracowali z polskimi służbami - podał. Zaznaczył, że jego nazwisko pojawiło się w mediach, ale na prośbę zwolnionego nie będzie go wymieniał.
Wielka radość
Uwolnienie duchownego skomentował dla Radia ESKA ojciec Karol Amroż, sekretarz prowincji karmelitów w Polsce.
Wielką radością napełnia nas ta dzisiejsza informacja
— wskazał.
Cieszymy się, od momentu kiedy brat Grzegorz został aresztowany nieustannie modliliśmy się o jego uwolnienie
— dodał.
Adrian Siwek/ESKA/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/759080-uwolnienie-brata-grzegorza-wielka-radosc
