Brat Grzegorz uwolniony z białoruskiego więzienia. Sekretarz prowincji karmelitów poruszony: "Modliliśmy się o jego uwolnienie"

Brat Grzegorz uwolnony / autor: Pexels
Cieszymy się, od momentu kiedy brat Grzegorz został aresztowany nieustannie modliliśmy się o jego uwolnienie" - powiedział w rozmowie z Radiem ESKA ojciec Karol Amroż, sekretarz prowincji karmelitów w Polsce, komentując sprawę uwolnienia brata Grzegorza.

Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie „pięciu za pięciu”, w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białoruś, który przebywał w więzieniu od 2021 r.

Premier Tusk na konferencji prasowej poinformował, że drugim uwolnionym obok Poczobuta Polakiem jest duchowny Grzegorz Gaweł. Trzecią przekazaną na polską stronę osobą jest jeden z obywateli białoruskich, którzy współpracowali z polskimi służbami - podał. Zaznaczył, że jego nazwisko pojawiło się w mediach, ale na prośbę zwolnionego nie będzie go wymieniał.

Wielka radość

Uwolnienie duchownego skomentował dla Radia ESKA ojciec Karol Amroż, sekretarz prowincji karmelitów w Polsce.

Wielką radością napełnia nas ta dzisiejsza informacja — wskazał.

— wskazał.

Cieszymy się, od momentu kiedy brat Grzegorz został aresztowany nieustannie modliliśmy się o jego uwolnienie — dodał.

— dodał.

Adrian Siwek/ESKA/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

