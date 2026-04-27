Papież przyjął w Watykanie arcybiskup Canterbury. Podkreślił potrzebę jedności chrześcijan. "Zachęta do zwiastowania Pokoju"

Abp Sarah Mullally przyjęta na audiencji papieża Leona XIV / autor: @Vatican Media

Papież w Watykanie przyjął na audiencji abp Sarah Mullally, która jako pierwsza kobieta 25 marca br. została głową Kościoła anglikańskiego. W swoim wystąpieniu Leon XIV podkreślił potrzebę jedności chrześcijan, aby skutecznie głosić światu orędzie pokoju Chrystusa.

Papież przypomniał o historycznym spotkaniu Pawła VI z arcybiskupem Canterbury Michaelem Ramseyem 60 lat temu, które dało początek dalszym kontaktom i wspólnym modlitwom. Przywołał też pierwsze słowa zmartwychwstałego Chrystusa „Pokój wam!”.

To pozdrowienie nie tylko zachęca nas do przyjęcia daru Pańskiego pokoju, ale również do zwiastowania pokoju. Jak często wspominałem, pokój zmartwychwstałego Jezusa jest pokojem rozbrojonym, bo zawsze odpowiadał na przemoc i agresję pokojowo.

Potrzeba jedności

Papież wskazał, że dzisiejszy cierpiący świat bardzo potrzebuje pokoju Jezusa, ale podziały między chrześcijanami ograniczają skuteczność inicjatyw pokojowych:

Jeśli świat ma wziąć sobie do serca nasze nauczanie, musimy nieustająco modlić się i pracować na rzecz przezwyciężenia dzielących nas różnic, które przeszkadzają w głoszeniu Ewangelii.

Leon XIV przypomniał, że jego mottem biskupim były słowa św. Augustyna: „W Tym, który jest Jeden, jesteśmy jednością”.

Zaniechanie pracy nad jednością byłoby skandalem

Leon XIV zwrócił uwagę, że chociaż znaczny postęp zrobiono na drodze usuwania historycznych podziałów między obu Kościołami, w ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się nowe problemy i różnice, utrudniające pełną komunię.

Jednak nie możemy pozwolić, by te wyzwania stanęły na drodze wykorzystywania każdej okazji do wspólnego głoszenia Chrystusa.

Papież powiedział, że zaniechanie pracy nad pokonaniem tych różnic byłoby skandalem. Zakończył zachętą do wspólnej modlitwy o to, by Duch Święty wskazał drogę prowadzącą ku jedności obu Kościołów.

Piotr Kowalczuk/vaticannews.va/pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

